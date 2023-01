10 Series HBO Go Paling Populer 2023, Tak Hanya The Last Of Us dan House Of Dragon



JURNALIS INDONESIA - Berikut series Hbo Go yang paling populer 2023, tak hanya The Last Of Us.

Serial HBO Go The Last Of Us saat ini sedang ramai dibicarakan karena menghadirkan unsur Indonesia di dalamnnya.

The Last Of Us merupakan series yang sengaja dibuat untuk HBO Go berdasarkan adaptasi sebuah video game.

Tak hanya The Last Of Us yang dapat ditonton di HBO Go, masih ada beberapa series dan film lainnya.

HBO Go merupakan aplikasi streaming online yang menyediakan beragam film dan series dari seluruh dunia.

Bahkan, HBO Go disebut menjadi tempat menonton film paling banyak variasi di atas Netflix dan Disney++.

Untuk itu, agar dapat menikmati series lainnya, berikut rekomendasi 10 series HBO Go paling populer 2023.

1. The White Lotus

The White Lotus bercerita tentang eksploitasi berbagai tamu dan karyawan di resor tropis eksklusif selama rentang waktu seminggu.

Karena setiap hari, kompleksitas yang lebih gelap muncul pada pelancong yang sempurna ini, karyawan hotel yang ceria, dan lokasi yang indah itu sendiri.

Series ini diperankan oleh Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Jake Lacy, Brittany O'Grady.