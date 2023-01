5 Film Terbaik Michelle Yeoh, Aktris Asia Pertama yang Masuk Nominasi 'Beast Lead Actress' Oscar 2023



Michelle Yeoh di Everthing Everywhere All at Once--A24

JURNALIS INDONESIA - Berikut rekomendasi 5 film terbaik yang diperankan oleh Michelle Yeoh.

Michelle Yeoh menjadi aktris Asia pertama yang masuk ke dalam nominasi Piala Oscar 2023 untuk kategori Best Lead Actrees (Pemeran Utama Wanita Terbaik).

Masuknya Michelle Yeoh dalam Piala Oscar 2023 berkat penampilannya pada film Everything Everywhere All At Once.

(BACA JUGA:Rekomendasi 5 Film Terbaik Tom Hanks, Selain A Man Called Otto )

Michelle Yeoh merupakan aktris kelahiran Ipoh, Malaysia yang sempat bermain dan muncul di beberapa film dari negeri Jiran tersebut.

Terdapat beberapa film yang wajib ditonton dari Michelle Yeoh. Selengkapnya, ini 5 film terbaik Michelle Yeoh.

1. Everything Everywhere All at Once

Dlam film Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh berperan sebagai Evelyn Wang.

Bercerita tentang seorang imigran Tionghoa paruh baya terseret ke dalam petualangan gila di mana dia sendiri dapat menyelamatkan keberadaan dengan menjelajahi alam semesta lain dan berhubungan dengan kehidupan yang seharusnya dia jalani.

2. Shang Chi and The Legend of The Ten Rings

Bercerita tentang Shang-Chi, master Kung Fu berbasis persenjataan, terpaksa menghadapi masa lalunya setelah ditarik ke dalam organisasi Sepuluh Cincin.

(BACA JUGA:Make My Day Film Animasi Jepang Netflix Terbaru, Berikut Sinopsis dan Daftar Pemeran)

Dalam film Shang Chi, Michelle Yeoh berperan sebagai Ying Nan yang merupakan saudara dari Li, Ibu dari Shang-Chi.