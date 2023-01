5 Film Terpopuler yang Diperankan Oleh Christine Hakim, Selain The Last Of Us



Christine Hakim di The Last Of Us--HBO

JURNALIS INDONESIA - Serial HBO, The Last Of Us membawa nama Christine Hakim lebih dikenal publik.

Salah satu aktor legenda hidup Indonesia ini tampil sebagai karakter dalam film yang diadaptasi dari game tersebut.

Tak sendiri, Christine Hakim juga bermain bersama aktor Indonesia lainnya yakni Yayu Unru.

(BACA JUGA:Rekomendasi 5 Film Terbaik Tom Hanks, Selain A Man Called Otto )

Selain The Last Of Us masih banyak film-film lainnya yang diperankan oleh Christine Hakim. Selengkapnya, berikut 5 film terpopuler yang diperankan oleh Chritine Hakim.

1. Sri Asih

Alana (Pevita Pearce) tidak mengerti mengapa dia selalu dikuasai oleh kemarahan. Tapi dia selalu berusaha untuk melawannya.

Dia lahir saat letusan gunung berapi yang memisahkan dia dan orang tuanya. Dia kemudian diadopsi oleh seorang wanita kaya yang berusaha membantunya menjalani kehidupan normal.

Tapi saat dewasa, Alana menemukan kebenaran tentang asalnya. Dia bukan manusia biasa. Dia bisa menjadi kebaikan untuk kehidupan. Atau menjadi kehancuran bila ia tidak dapat mengendalikan amarahnya.

2. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Ajo Kawir, seorang jagoan yang tak takut mati. Hasratnya yang besar untuk bertarung didorong oleh sebuah rahasia: ia impoten.

Ketika berhadapan dengan seorang petarung perempuan tangguh bernama Iteung, Ajo babak belur, tapi dia jungkir balik jatuh cinta.

(BACA JUGA:Streaming Adagium Full HD, Bukan Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik, Bioskop Keren)

Akankah Ajo menjalani kehidupan yang bahagia bersama Iteung dan, pada akhirnya, berdamai dengan dirinya?