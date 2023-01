Link Nonton One Piece: RED (2022) Sub Indo Full HD 1080p Streaming Full Movie, Bukan Rebahin Anoboy, Oploverz



Tangkapan layar Anime One Piece: Film Red (2022)-Toei Animation-Youtube

Film One Piece: RED (2022) Sub Indo Full Hd 1080p Streaming Full Movie.

Film One Piece: RED merupakan film yang diciptakan sebagai perayaan 25 tahun manga yang ditulis oleh Eiichiro Oda.

Seperti kita ketahui bahwa anime atau manga One Piece merupakan serial manga yang pertama kali diterbitkan pada 1997.

Setelah berumur 25 tahun, manga legendaris ini masih berjalan on going, dan Film One Piece: RED merupakan film layar lebar yang akan rilis pada 17 September 2022.

Untuk sedikit mengobati rasa penasaran, Berikut merupakan Sinopsis One Piece: RED 2022



potret luffy one piece red-toei animation-youtube

Sinopsis One Piece: RED 2022

Film ini menceritakan pertemuan kembali anta Luffy atau kapten bajak laut Topi Jerami dengan Uta anak dari Shanks.

Dimana saat Luffy masih kecil dan tinggal di Desa Fushia, bajak laut Akagami dibawah komanda Shanks singgah di Desa tersebut.

Selain membawa anggota kru bajak lautnya, ia juga mengajak anak kecil bernama Uta yang ternyata adalah anaknya sendiri.

Disana Luffy kecil sangat antusias bermain dengan Uta dan menjadi sahabat, namun tiba-tiba Shanks kembali meninggalkan Fushia.

Luffy yang sebelumnya memiliki teman bermain kini harus sendirian dan menghadapi hari harinya tanpa seorang teman.

Selain itu dia juga menunggu-nunggu kedatangan dari Uta sosok teman yang sangat dinantikan olehnya.

Akhirnya Shanks pun kembali ke Desa tersebut, Luffy yang sudah menunggu di pelabuhan sangat antusias menunggu kedatangan temannya tersebut.