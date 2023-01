Shazam! Fury of The Gods Hadirkan Trailer Terbaru, Bakal Tayang 17 Maret 2023



Trailer Shazam! Fury of The Gods-Cinepolis-youtube

JURNALIS INDONESIA - Sekuel Film Dc, Shazam-fury-of-the-gods" >Shazam! Fury Of The Gods baru saja mengeluarkan Trailer terbarunya.

Shazam! Fury of The Gods dijadwalkan Tayang di Bioskop pada 17 Maret 2023. Film Shazam! Fury of The Gods kembali menceritakan kehidupan Superhero Shazam melawan para penjahat.

Dalam trailer terbarunya, Shazam! Fury of The Gods menceritakan hadirnya seorang penyihir yang menyerang bumi.

Sang penyihir ini merupakan anak-anak dari dewa Atlas. Datang nya para penyihir tersebut untuk mengambil kekuatan dari Shazam.



Shazam! Fury of The Gods Sinopsis--DC

Seperti diketahui, kekuatan yang dimiliki oleh Shazam memang berasal dari para dewa-dewa kuno.

Para penyihir tersebut sangat ingin mengembalikan kejayaan para dewa agar manusia taat kepadanya.

Shazam yang saat ini sedang menikmat masa-masa menjadi superhero, harus bertemu dengan para penyihir.