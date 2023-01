Link Nonton Shazam! Fury of The Gods Sub Indo Full HD 1080p Full Movie, Bukan Rebahin, LK21, Bioskop Keren



Berikut Link Nonton Shazam! Fury Of The Gods Sub Indo Full Hd 1080p Full Movie bukan Streaming Rebahin, Lk21, Indoxxi, Film Apik, Bioskop Keren.

DC Universe akan kembali menghadirkan salah satu jagoannya yakni Shazam. Shazam akan kembali hadir dalam bentuk film sekuel bertajuk Shazam! Fury of The Gods.

Shazam! Fury of The Gods dijadwalkan hadir di bioskop Indonesia mulai 17 Maret 2023. Kehadiran Shazam! Fury of The Gods menambah alur cerita dari DC Universe yang telah berjalan.

Film Shazam! Fury of The Gods juga menjadi karya pertama DC yang keluar setelah memiliki kepala baru yakni James Gun.



Shazam! Fury of The Gods disutradarai oleh David F. Sandberg yang sebelumnya juga menggarap Shazam.

Untuk cerita film Shazam! Fury of The Gods ditulis oleh Henry Gayden dan Chris Morgan, dengan Gyula Pados sebagai penata kamera.

Dalam trailer terbarunya, Shazam! Fury of The Gods menceritakan hadirnya seorang penyihir yang menyerang bumi.

Sang penyihir ini merupakan anak-anak dari dewa Atlas. Datang nya para penyihir tersebut untuk mengambil kekuatan dari Shazam.