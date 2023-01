Link Nonton The Point Men Sub Indo Full HD 1080p Full Movie, Bukan Rebahin, Bioksop Keren, Film Apik



The Point Men Sub Indo Full HD--CBI Pictures

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton The Point Men subtitle Indonesia Full Hd 1080p Full Movie, bukan Rebahin, Bioskop-keren" >Bioskop Keren, Film Apik, Lk21, Indoxxi.

Sukses di negara asalnya Korea Selatan, film The Point Men akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 1 Febuari 2023.

The Point Men merupakan film yang disutradarai oleh Yim Soonrye. Yim Soonrye sebelumnya sukses menggarap Little Forest (2018), The Whistleblower (2014), South Bound (2012), Sorry and Thank You (2011).

Film The Point Men ditulis olh An Young-Soo dengan Mun Young-Hwa sebagai produsernya.

The Point Men dibuat pada April 2020 dan selesai pada September 2020. The Point Men tayang di bioskop Korea pada 18 Januari 2023, dan mendapatkan banyak apresiasi.



Hyun Bin di The Point Men--CBI Pictures

Megabox Plus M bekerjasama dengan Cgv membawa The Point Men untuk tayang di Indonesia.

The Point Men diperankan oleh Hwang Jung-min, Hyun-bin, Kang Ki-young, Lee Chun-moo, Cha Yu-joo.

Sinopsis The Poitn Men

The Point Men bercerita tentang seorang diplomat Korea Selatan yang bertugas untuk menangani sebuah peristiwa di Afganistan.