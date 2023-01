The Point Men, Film Terbaru Hyun-Bin dan Hwang Jung-Min Tayang 1 Febuari 2023, Berikut Sinopsisnya



Hyun-Bin dan Hwang Jung-Min, The Point Men--CBI Pictures

JURNALIS INDONESIA - Berikut Sinopsis film The Point Men, film terbaru Hyun-bin yang hadir di Bioskop Cgv Indonesia pada 1 Febuari 2023.

CGV sebagai operator bioskop di Indonesia akan kembali menghadirkan Film Korea Selatan yakni The Point Men.

The Point Men menjadi salah satu film Korea Selatan yang sedang mendapatkan banyak perhatian karena memiliki banyak penonton di negara asalnya.

The Point Men tayang di bioskop Korea Selatan pada 18 Januari 2023 dan akan hadir di Indonesia 1 Febuari 2023.



The Point Men --CBI Pictures

Film The Point Men dibintangi pemeran Crash Landing On You yakni Hyun-Bin dan Hwang Jung-Min.

Selain Hyun-Bin dan Hwang Jung-Min, The Point Men diperankan oleh Kang Ki-Young, Lee Chun-Moo, Cha Yu-Joo.

Selama film The Point Men dialog yang digunakan menggunakan bahasa Korea Selatan.

Ketahui lebih lengkap film Korea terbaru ini, berikut sinopsis dan alur cerita The Point Men.