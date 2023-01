4 Fakta Menarik The Point Men, Film Korea Selatan yang Akan Tayang di Bioskop Indonesia



The Point Men --CBI Pictures

JURNALIS INDONESIA - Berikut 4 Fakta menarik film The Point Men, sinema Korea Selatan yang segera tayang di Bioskop Indonesia.

Kamu pencinta film-film dan drakor harus menyaksikan karya sinema dari Korea Selatan yang satu ini.

The Point Men menjadi salah satu film Box Office Korea Selatan pada Januari 2023. Film ini disutradarai oleh Yim Soonyre.

Terdapat beberapa hal yang harus kamu ketahui sebelum menonton The Point Men. Selengkapnya, ini 4 fakta menarik The Point Men.

Diperankan Oleh Hyun-bin dan Hwang Jung-min



Hyun-Bin dan Hwang Jung-Min, The Point Men--CBI Pictures

Film The Point Men dibintangi pemeran Crash Landing On You yakni Hyun-Bin dan Hwang Jung-Min.

Selain Hyun-Bin dan Hwang Jung-Min, The Point Men diperankan oleh Kang Ki-Young, Lee Chun-Moo, Cha Yu-Joo.

Selama film The Point Men dialog yang digunakan menggunakan bahasa Korea Selatan.