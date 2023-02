Link Nonton dan Sinopsis Wu Lin Heroes (2023) Drama China Wuxia yang Diperankan Li Hong Yi dan Huang Riying



ilustrasi wulin heroes--twitter @YoukuOfficial

JURNALIS INDONESIA- Wu Lin Heroes merupakan Drama China baru dengan genre Wuxia, Romance yang mulai tayang pada 29 Januari 2023. Kamu bisa baca siopsis dan klik link nonton drama Wu Lin Heroes di sini.

C-drama ini diperankan oleh bintang ternama seperti Li Hong Yi, sebelumnya dirinya pernah bermain dalam drama populer seperti Love Better Than Immortality (2019) dan Blood of Youth (2022).

Selain Li Hong Yi pemeran lainnya adalah Huang Riying, Zhu Zanjin, Zhang Xinyan, Victor Wang, Qi Peixin, Li Xingchen, Jiang Peng, hingga Chen Shimin.

Disutradarai oleh Zhu Dong Ning, drama Wulin Heroes berjumlah total 22 episode dan berdurasi 45 menit per episode.

Untuk bisa menyaksikan Drama China Wulin Heroes ini bisa melalui platform Youku.

Sebelum menonton dramanya kamu bisa baca terlebih dahulu sinopsisnya terlebih dahulu supaya bisa lebih mendalami dan mengerti alur dramanya.

Sinopsis Wu Lin Heroes

Dengan hati yang baik dan sifat alami yang baik, Ye Xi ( Huang Ri Ying ) mungkin adalah peri ginseng muda yang teladan, jika bukan karena mimpinya yang tinggi dan cita-cita idealisnya sebagai pahlawan pesilat di generasinya. Ingin dengan sepenuh hati untuk menjadi salah satu seniman bela diri terhebat dan paling heroik di generasinya, Ye Xi telah melakukan semua yang dia bisa untuk mewujudkan mimpinya.

Sedikit yang dia sadari bahwa jalan untuk menjadi pahlawan sering diganggu oleh serangkaian cobaan dan kesengsaraan yang tiada akhir. Ia sama sekali tidak menyadari fakta bahwa hati manusia sering menyimpan sisi jahat, Ye Xi terkejut saat usahanya untuk membantu yang lemah bertemu dengan kegelapan dan tipu daya.

Dimanfaatkan, dibohongi, dan dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya, Ye Xi akhirnya sadar bahwa dirinya telah ditipu dan nyawanya dalam bahaya. Cukup mengejutkan, bahkan setelah serangan tanpa henti pada karakternya dan bahkan hidupnya, Ye Xi menolak untuk menyerah pada keyakinannya akan adanya keadilan. Keyakinan tumbuh lebih kuat setelah dia bertemu dengan Bai Yue ( Li Hong Yi ), ketua Lembah Fenghua sekaligus tabib muda yang terkenal di dunia persilatan. Bai Yue merupakan ahli dalam ilmu pedang dan medis. Sayangnya, Bai Yue menderita penyakit karena terlalu sering menguji obat. Hal ini membuatnya diharuskan mengonsumsi ginseng agar dapat bertahan hidup. Ye Xi pernah membantu Bai Yue dengan memberikannya setengah dari akar ginseng miliknya.

Ye Xi sempat dijebak dan dituduh sebagai siluman, sehingga dirinya harus meninggal. Lima tahun kemudian, Ye Xi hidup kembali meski memiliki ingatan kacau dan kepribadian yang berubah menjadi narsis. Dari sinilah Ye Xi dan Bai Yue memulai lembaran baru dalam kisah mereka.

Dengan bantuan Bai Yue, Ye Xi menemukan cara untuk mengatasi cobaannya, mempelajari pelajaran berharga tentang kehidupan, cinta, dan semangat sejati seni bela diri. Tapi apakah pelajaran ini cukup untuk membantu mereka memberantas kejahatan yang sedang terjadi?

Untuk link nontonnya kamu bisa klik di bawah ini:

Link Nonton Wulin Heroes

