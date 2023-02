Drakor Terbaru Our Blooming Youth (2023), Berikut Sinopsis, Daftar Pemeran, Sutradara, dan Jadwal Tayang



Drakor Our Blooming Youth--tvN

JURNALIS INDONESIA - Berikut informasi Sinopsis, Daftar Pemeran, Sutradara dan Jadwal Tayang Drama Korea terbaru 2023 bertajuk Our Blooming Youth.

Our Blooming Youth akan menjadi salah satu Drakor yang ditunggu pada Febuari 2023.

Drakor Our Blooming Youth tayang di Tvn mulai 6 Febuari setiap Senin dan Selasa 20.50 waktu Korea Selatan menggantikan Missing: The Other Side 2.

Our Blooming Youth disutradarai oleh Lee Jong-Jae dan naskah ceritanya ditulis Jung Hyun-Jung.

Drakor ini diperankan oleh para aktor dan aktris Park Hyung-sik, Jeon So-nee, Pyo Ye-jin, Yun Jong- Seok, Lee Tae-sun.

Dari trailer, Our Blooming Youth menceritakan tentang kehidupan pada masa kerajaan di Korea Selatan.

Sinopsis

Kisah cinta takdir Putra Mahkota Lee Hwan ( Park Hyung-Sik ) dan Min Jae-Yi ( Jeon So-Nee ).

Putra Mahkota Lee Hwan sombong, jahat dan berubah-ubah kepada orang lain.

Lee Hwan juga menyimpan rahasia kutukan misterius. Akibatnya, dia adalah orang yang kesepian yang menyembunyikan bekas luka yang dalam di benaknya.

Sementara itu, Min Jae-Yi adalah gadis yang sangat cerdas dan berasal dari keluarga bangsawan yang dihormati.

Seluruh keluarganya tiba-tiba dibunuh dan dia dijebak sebagai pembunuhnya. Dia dikejar oleh orang-orang yang mencoba menangkapnya.

