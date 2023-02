Knock at The Cabin (2023) Berikut Sinopsis, Daftar Pemeran, Sutradara, dan Jadwal Tayang



Knock At The Cabin--Universal Pictures

JURNALIS INDONESIA - Berikut Sinopsis, Daftar Pemeran, Sutradara, dan Jadwal Tayang Film terbaru Knock at The Cabin.

Sutradara asal India, Manoj Nelliyatu Shyamalan atau akrab disapa M. Night Shyamalan akan kembali merilis filmnya bertajuk Knock at The Cabin.

Knock At Cabin menjadi film yang ditunggu oleh para penggemar M. Night Shyamalan yang selalu menampilkan film-film dengan drama psikologi.

Seperti diketahui M. Night Shyamalan telah menggarap beberapa film box office seperti Unbreakable, Split, dan Glass.

Dalam film Knock at The Cabin pegulat WWE, Dave Bautista akan berperan dengan karakter drama yang kuat setelah penampilan komedi nya di beberapa film sebelumya yakni Glass Onion, Army Of The Dead, dan Guardian Of The Galaxy.

Selain Bautista, Knock at The Cabin menghadirkan Jonathan Groff, Nikki Amuka-Bird, Ben Aldridge, Abby Quinn, Kristen Cui.

Tak hanya itu, aktor pemeran Ron Weasley dalam film seri Harry Potter Rupert Grint juga akan hadir dalam film ini.

