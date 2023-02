Berbalas Kejam, Film Terbaru Reza Rahardian, Berikut Sinopsis, Daftar Pemeran, dan Jadwal Tayang



Berbalas Kejam, Film Terbaru Reza Rahardian--Prime Video Indonesia

JURNALIS INDONESIA - Berikut Sinopsis, Daftar Pemeran, dan jadwal tayang Film terbaru Reza Rahardian, Berbalas Kejam.

Aktor Reza Rahardian akan kembali menghadirkan karyanya melalui aplikasi streaming online bertajuk Berbalas Kejam.

Berbalas Kejam menjadi salah satu film original Prime Video Indonesia. Film Berbalas Kejam menampilkan Reza Rahardian dengan karakter berbeda.

Dalam Berbalas Kejam, Reza Rahardian menjadi sosok family man yang ditinggal oleh keluarganya.

Karakter yang diperankan Reza pada hari ulang tahunnya harus ditinggal oleh anak dan istri karena dibunuh.

Tak hanya Reza Rahardian, Berbalas Kejam juga menampilkan aktor cantik yang baru saja selesai dengan Cek Toko Sebelah 2, Laura Basuki.

Sutradara

Berbalas Kejam disutradarai oleh Teddy Soeriaatmadja. Teddy sukses menggarap beberapa film seperti Affliction, Menunggu Pagi, About a Woman, Something in The Way, Lovely Man, Ruma Maida, Badai Pasti Berlalu, dan masih banyak lagi.

