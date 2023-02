Link Nonton Payback: Money and Power Sub Indo Full HD 1080p Full Episode, Bukan Rebahin, Bioskop Keren



Link Nonton Payback: Money and Power Sub Indo Full HD 1080p Full Episode, Bukan Rebahin, Bioskop Keren--SBS

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Payback: Money and Power subtitle Indonesia Full HD 1080p Full Episode, bukan Streaming Rebahin, Bioskop Keren, Lk21, Indoxxi, Film Apik, Ganool.

Payback: Money And Power menjadi drama Korea yang hadir pada Januari hingga Febuari 2023.

Drakor Payback: Money and Power tayang di SBS pada Jumat dan Sabtu pukul 22.00-23.10 waktu Korea.

(BACA JUGA:Link Nonton Our Blooming Youth Sub Indo Full HD Full Episode, Streaming Bukan DrakorIndo, Rebahin, Film Apik)

Bagi kamu penggemar drakor yang ingin menonton Payback: Money and Power dapat menyaksikan melalui link nonton berikut ini.

Payback: Money and Power merupakan karya dari sutradara Lee Won-Tae dan Kim Won-Suk sebagai penulis naskahnya.

Dari Januari hingga Febuari 2023, Payback: Money and Power telah menyelesaikan 12 episodenya.

(BACA JUGA:Berbalas Kejam, Film Terbaru Reza Rahardian, Berikut Sinopsis, Daftar Pemeran, dan Jadwal Tayang)

Payback: Money and Power mengambil alih slot waktu Jumat & Sabtu pukul 22:00 SBS yang sebelumnya ditempati oleh " The First Responders " dan diikuti oleh " Taxi Driver 2 " pada 17 Februari 2023.