Link Nonton Ant-Man and The Wasp Sub Indo Full HD Full Movie, Bukan Rebahin, Film Apik, LK21, Bioskop Keren

Link Nonton Ant-Man and The Wasp Sub Indo Full HD Full Movie



Ant-Man and The Wasp

Ant-man ant The Wasp merupakan film kedua untuk karakter utama Ant-Man atau Scott Lang.

Ant-Man and The Wasp merupakan film kedua untuk karakter utama Ant-Man atau Scott Lang.

Ant-Man and The Wasp digarap langsung oleh sutradara film pertamanya yakni Peyton Redd yang diadaptasi dari komik Marvel.

Film Ant-Man and The Wasp berlatar setelah Captain America: Civil War. Scott Lang yang pada saat itu berada di Jerman bersama Captain Amerika harus dipenjara karena melawan perjanjian Sokovia.

Scott Lang yang saat ini menjadi tahanan rumah harus hidup sendiri, meskipun anaknya yakni Cassandra Lang sering berkunnjung.

Di sisa masa tahanannya, Scott Lang bermimpi masuk kembali ke dunia Quantum dan mendapatan sebuah pesan dari seseorang di sana.

Resah dengan hal itu, ia menelpon Hope Pym dan menjelaskan semua mimpinya tersebut.