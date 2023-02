Link Nonton Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis Full Movie, Bukan Streaming Rebahin, LK21, Ganool, Bioskop Keren



Link Nonton Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis Full Movie, Bukan Streaming Rebahin, LK21, Ganool, Bioskop Keren--Virgo Putra Film

JURNALIS INDONESIA - Ini Link Nonton Pesugihan: Bersekutu Dengan Iblis Full movie kualitas Full HD, bukan Streaming Rebahin, Lk21, Indoxxi, Film Apik, Bioskop Keren, Ganool.

Film horor akan kembali hadir di akhir Febuari 2023. Bersama Bismillah Kunikahi Suamimu, Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis akan tayang mulai 23 Febuari 2023.

Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis menjadi film horor yang akan mengangkat mitos asli Indonesia yakni Pesugihan.

(BACA JUGA:Film Horor Sewu Dino Hadirkan Trailer Perdana, Ini Sinopsis, Daftar Pemeran, Sutradara, dan Jadwal Tayang )

Film horor tersebut digarap oleh Hanny R Saputra bersama Oka Aurora dan Salman Faiz sebagai penulis.

Hanny R Saputra dalam film Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis tidak hanya menjadi sutradara, tetapi juga berperan sebagai penata artistik.

Sutradara tersebut sebelumnya menggarap Misi Kafe Biru, How Are You, Really?, Misi Kafe Biru, 4 Mantan.

Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis diperankan oleh Nirina Zubir, Gary Iskak, Isel Fricella, Nicole Parham, Kiki Narendra, Randy Martin, dan masih banyak lagi.

(BACA JUGA:Streaming Dear David Full HD, Bukan Bioskop Keren, Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik, Ganool)