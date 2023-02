Link Nonton The First Slam Dunk Sub Indo Full HD, Bukan Rebahin, Bioskop Keren, IndoXXI, Film Apik, LK21



Berikut Streaming Link Nonton The First Slam Dunk subtitle Indonesia Full HD.

Kamu pencinta olahraga Basket, harus menonton film animasi Jepang bertema Basket yang satu ini.

Bioskop Indonesia kehadiran film animasi Jepang bertema basket bertajuk The First Slam Dunk.

The First Slam Dunk merupakan film basket yang telah banyak versi dan sangat ditunggu oleh para 'Abas' (Anak Basket).

The First Slam Dunk merupakan hasil garapan sutradara Tekhiko Inoue dengan Yasuki Ebara sebagai sutradara animasi, dan Takehiko menjadi penulis.

Para pengisi suara The First Slam Dunk yakni Masaya Fukunishi, Yoshiaki Hasegawa, Katsuhisa Hoki, Tetsu Inada, dan masih banyak lagi.

Di bioskop Indonesia, The First Slam Dunk tayang mulai 22 Febuari 2023. Berikut sinopsis dan link nonton The First Slam Dunk sub Indo.

