Streaming Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis Full HD, Film Horor Indonesia Terbaru, Bukan Rebahin, Film Apik



Link Nonton Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis Full Movie, Bukan Streaming Rebahin, LK21, Ganool, Bioskop Keren--Virgo Putra Film

JURNALIS INDONESIA - Streaming Link Nonton Pesugihan: Bersekutu Dengan Iblis Full HD, bukan Rebahin, Bioskop Keren, Film Apik, Lk21, Indoxxi, Ganool.

Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis menjadi Film Horor Indonesia terbaru yang tayang mulai 23 Febuari 2023.

Film horor Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis akan tayang bersama Waktu Maghrib dari Rapi Film, Mangkujiwo 2 dari MVP Pictures, Para Betina Pengikut Iblis dari Falcon Pictures.

(BACA JUGA:Link Nonton The First Slam Dunk Sub Indo Full HD, Bukan Rebahin, Bioskop Keren, IndoXXI, Film Apik, LK21)

Film horor tersebut digarap oleh Hanny R Saputra bersama Oka Aurora dan Salman Faiz sebagai penulis.

Hanny R Saputra dalam film Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis tidak hanya menjadi sutradara, tetapi juga berperan sebagai penata artistik.

Sutradara tersebut sebelumnya menggarap Misi Kafe Biru, How Are You, Really?, Misi Kafe Biru, 4 Mantan.

Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis diperankan oleh Nirina Zubir, Gary Iskak, Isel Fricella, Nicole Parham, Kiki Narendra, Randy Martin, dan masih banyak lagi.

Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis menjadi film horor yang akan mengangkat mitos asli Indonesia yakni Pesugihan.

(BACA JUGA:Link Nonton 13 Exorcismos Sub Indo Full HD, Bukan Rebahin, Bioskop Keren, Film Apik, LK21, IndoXXI, Ganool)