Streaming Virgo & The Sparklings Film Superhero Indonesia Terbaru, Bukan Rebahin, Bioskop Keren, LK21, IndoXXI



Virgo & The Sparklings, Sinopsis, Daftar Pemeran, Jadwal Tayang, Film Superhero Terbaru Adhisty Zara--Bumi Langit

JURNALIS INDONESIA - Indonesia kembali kehadiran Superhero wanita pada film Virgo & The Sparklings.

Film dari Bumi Langit ini menghadirkan karakter representasi dari anak SMA yang tengah menuju dewasa.

Jika disandingkan dengan superhero luar negeri, Virgo & The Sparklings mirip dengan karakter Ms Marvel.

(BACA JUGA:Streaming Link Nonton Missing Sub Indo Full HD, Bukan Bioskop Keren, Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik)

Bahkan, kekuatan dari dua karakter tersebut terlihat sama. Dua karakter tersebut dapat menembakan sesuatu melalui kedua tangannya.

Beberapa review menyampaikan Vrgo & The Sparklings menjadi film dari Bumi Langit yang terbaik hingga saat ini.

Link Nonton Virgo & The Sparkling

Link nonton Virgo And The Sparkling kualitas Full HD, bukan Streaming via Rebahin, Lk21, Indoxxi, Film Apik, Bioskop Keren, Ganool.

Virgo And The Sparkling merupakan film superhero dari Bumi Langit Universe setelah Gundala dan Sri Asih.

(BACA JUGA:Streaming Pesugihan: Bersekutu dengan Iblis Full HD, Film Horor Indonesia Terbaru, Bukan Rebahin, Film Apik)