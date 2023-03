5 Rekomendasi Restoran All You Can Eat di Surabaya, Cocok untuk Buka Puasa Bersama



5 Rekomendasi Restoran All You Can Eat di Surabaya, Cocok untuk Buka Puasa Bersama--dok.istimewa

JURNALIS INDONESIA - Ramadan sebentar lagi tiba, beberapa orang telah menyiapkan beberapa agenda acara salah satunya Buka Puasa bersama.

Buka puasa bersama merupakan acara wajib yang pasti ada untuk bertemu dengan saudara, keluarga, dan teman.

Beberapa orang memilih tempat buka bersama di Restoran yang memiliki konsep All You Can Eat.

(BACA JUGA:Streaming Virgo & The Sparklings Film Superhero Indonesia Terbaru, Bukan Rebahin, Bioskop Keren, LK21, IndoXXI)

Restoran all you can eat memberikan sensasi Makan sepuasnya kepada pelanggan dengan beragam menu hanya satu harga.

Tetapi yang harus diketahui, setiap restoran memiliki konsep menunya sendiri.

Terdapat beberapa restoran yang membawa makanan seperti Jepang, Korea, Western, dan Indonesia.

Berikut ini 5 Rekomendasi restoran all you can eat yang ada di Surabaya, cocok untuk jadi tempat janjian buka bersama.

Kaizen All You Can Eat Merr

Kaizen merupakan salah satu restoran dengan konsep all you can eat yang berada di Jl. Dr. Ir. H Soekarno No 213 (Merr), Surabaya.

Untuk pergi ke sana, kamu dapat mencarinya melalui aplikasi google maps dengan keyword Kaizen All You Can Eat Merr.

Ketika berada di Kaizen, kamu bisa mencoba beragam menu seperti sushi, wagyu beef, meat, dimsum, salad bar, bbq, dan masih banyak lagi.

Kaizen All You Can Eat Merr mendapatkan ulasan 4,6 pada google review dan cocok dijadikan tempat Bukber bersama keluarga.

(BACA JUGA:Streaming Film Kembang Api Full HD, Bukan Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik, Bioskop Keren)