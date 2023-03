4 Restoran All You Can Eat Dekat dari MERR Surabaya, Cocok untuk Bukber Bersama Sahabat dan Keluarga



4 Restoran All You Can Eat Dekat dari MERR Surabaya, Cocok untuk Bukber Bersama Sahabat dan Keluarga--dok.istimewa

JURNALIS INDONESIA - Bagi kamu yang saat ini sedang mencari referensi untuk tempat Bukber, mungkin Rekomendasi berikut bisa membantu.

Memang agak sulit saat ini mencari tempat bukber, karena banyaknya pilihan. Tetapi untuk tempat bukber memang paling pas mencari Restoran All You Can Eat.

Konsep all you can eat cocok dijadikan tempat Buka Puasa karena memberikan beragam menu untuk berbuka tetapi hanya dengan satu harga.

(BACA JUGA:Ini 10 Rekomendasi Menu dan Harga Makanan di Subway di Surabaya)

Untuk kamu yang saat ini sedang mencari restoran all you can eat di sekitara MERR Surabaya, dapat membaca artikel hingga selesai.

Mr Sumo Merr

Mr Sumo Merr menjadi salah satu restoran all you can eat yang cocok untuk rekomendasi lokasi bukber.

Mr Sumo Merr berada di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.483, Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Ketika berada di Mr Sumo Merr, kamu akan disuguhkan beberapa menu seperti shabu-shabu, daging, ayam, seafood, dan masih banyak lagi.

(BACA JUGA:Ini Rekomendasi Menu Subway Ala Raditya Dika, Bisa Jadi Sajian Buka Puasa)

Mr Sumo Merr mendapatkan review di google dengan nilai 4,7 dari 4000 ulasan.