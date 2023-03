10 Restoran All You Can Eat Rekomendasi Tempat Bukber Surabaya, Ada yang di Bawah Rp 100 ribu!



10 Restoran All You Can Eat Rekomendasi Tempat Bukber Surabaya--dok.istimewa

JURNALIS INDONESIA - Saat bulan Ramadan tiba, beberapa orang menyambutnya dengan bahagia.

Tak jarang momen ramadan menjadi waktu untuk kembali bertemu dengan orang-orang yang sudah lama tidak bertemu.

Memang waktu yang tepat untuk bertemu seperti reuni adalah saat acara buka bersama atau 'Bukber'.

Bukber memang seru jika dilakukan di tempat-tempat atau Restoran dengan konsep menarik.

Salah satu Rekomendasi tempat yang cocok untuk dilaksanakan acara bukber yakni restoran All You Can Eat.

Dalam restoran all you can eat para pengunjung bisa Makan apa saja dengan berbagai jenis, tetapi hanya membayar satu harga.

Berikut ini, terdapat 10 rekomendasi restoran all you can eat yang cocok untuk dijadikan tempat bukber di Surabaya.

Ikon All You Can Eat

Ikon All You Can Eat menjadi restoran yang dapat dijadikan rekomendasi tempat bukber di Surabaya.

Ikon All You Can Eat berada di Jl. Kertajaya No.42a, Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur.

Untuk pergi ke sana, kamu dapat mencarinya melalui aplikasi google maps dengan keyword Ikon All You Can Eat.

Ikon All You Can Eat menyediakan beragam menu seperti dimsum, spicy beef yakiniku, es campur, pasta, salad, dan masih banyak lagi.

Restoran Ikon All You Can Eat mendapatkan review dari google dengan nilai 4,8.

