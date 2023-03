Jarak Tempuh Hingga Ratusan KM! Ini Spesifikasi Selis Go Plus Dual Lithium, Lengkap dengan Harga Terbarunya



Selis Go Plus Dual Lithium--https://www.selis.co.id/

JURNALIS INDONESIA - Berikut Spesifikasi lengkap Sepeda Motor Listrik Selis Go Plus - Dual Lithium, yang dapat menempuh hingga ratusan KM.

Sepeda motor listrik saat ini tengah menjadi trending di tengah isu global dan keterbatasan energi, sehingga kendaraan ini dianggap sebagai alternatif.

Memang sepeda motor listrik sendiri menggunakan bahan bakar alternatif, yakni Baterai.

Selis Go Plus menjadi salah satu sepeda motor listrik yang diproduksi oleh PT Juara Bike dengan brand Selis.

Untuk tipe Go-Plus ini sebenarnya dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah baterainya dan ada spesifikasi yang berbeda, yakni Go Plus Single Lithium dan Go Plus Dual Lithium.

Tipe Go Plus Dual Litihium memiliki panjang 187 cm, dengan lebar 68 cm, tinggi 104 cm, serta tinggi tempat duduk 85 cm.

Kecepatan maksimum sepeda motor listrik Go Plus Dual Lithium ini sebesar 80 KM/Jam, yang tentu tidak lamban seperti yang dikira orang tentang kecepatan sepeda motor listrik.