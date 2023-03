Sinopsis dan Link Nonton Drama China The Starry Love (2023) yang Dibintangi oleh Cheng Xing Xu dan Landy Li



Sinopsis Drama China The Starry Love--twitter @YoukuOfficial

JURNALIS INDONESIA – Ini dia sinopsis dan link nonton Drama China The Starry Love.

The Starry Love atau Love When The Stars Fall merupakan sebuah seri drama Tiongkok tahun 2023 yang diadaptasi dari novel "Xing Luo Ning Cheng Tang" oleh Yi Du Jun Hua dan merupakan serial drachin garapan Chu Yui Bun dan ditulis oleh Ma Jia. C-Drama ini dirilis pada 16 Februari 2023 di Youku yang di akhir link akan disediakan link nontonnya.

Drama yang berjumlah 40 episode ini diperankan oleh Cheng Xing Xu dan Landy Li sebagai pemeran utama.

Sebelumnya Cheng Xing Xu telah sukses memainkannya berbagai perannya di Drama China lainnya. Seperti Good Bye, My Princess (2019) sebagai pemeran utama Li Cheng Yin dan di Drama The Glory of Youth (2021) sebagai Ouyang Jun.

Sementara Landy Li atau Li Lan Di merupakan seorang actress China kelahiran Beijing yang juga pernah sukses memainkan peran dalam drama seperti Dreaming Back to the Qing Dynasty (2021) sebagai Xiao Wei / Ming Wei dan GO Into Your Heart (2021) sebagai Cheng Liao.

Selain Cheng Xing Xu dan Landy Li, The Starry Love memiliki pemeran lain yang tak kalah pentingnya yakni Lukas Chen dan Dia Xuanlin.

Drama ini merupakan seri terakhir dari Honey Trilogy yang diawali dengan seri Ashes of Love (2018), dilanjutkan dengan Skate Into Love (2020) dan di akhiri dengan The Starry Love (2023) ini.

Drama yang memiliki genre romance, wuxia dan fantasy ini akan menyuguhkanmu dengan latar dan dan efek visual yang menarik. Sebelum menonton dramanya, yuk baca sinopsisnya terlebih dahulu di bawah ini:

Drama ini berawal dari ratu suku manusia yang dihormati oleh seluruh suku melahirkan anak perempuan kembar.

Anak tersebut bernama Qing Kui dan Ye Tan. Meski terlahir dari rahim yang sama, Saudara kembar tersebut memiliki watak dan karakter berbeda.

Sang kakak perempuan atau Qing Kui, memiliki sifat yang baik hati dan lembut sehingga membuat semua suku hormat terhadapnya.

Sementara sang adik atau Ye Tan adalah sosok yang pintar namun licik dan menyebalkan sehingga ia dijauhi bangsanya sendiri.

Kemudian, Qing Kui dan Ye Tan telah dijodohkan dan keduanya pun telah bertunangan.

Ye Tan telah bertunangan dengan pangeran iblis, sementara Qing Kui bertunangan dengan pangeran surga.

Namun, karena ada kejadian membuat Qing Kui dan Ye Tan menikahi suami yang salah.

Hal tersebut justru menjadi pembuka jalan baru asmara yang indah, tetapi menimbulkan konspirasi yang mengguncang empat alam.

Lantas apakah Ye Tan dan Qing Kui berhasil bersama dengan orang yang mereka cintai? Silakan tonton dramanya pada link di bawah ini.

Link Nonton Drama China The Starry Love

