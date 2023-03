Program Serambi Dimulai Hari Ini! Berikut Waktu dan Titik Lokasi Penukaran Uang di Jawa Timur Selama Ramadhan



ilustrasi penukaran uang-Pixabay-Pixabay/@stevepb

JURNALIS INDONESIA - Berikut waktu dan titik lokasi untuk Penukaran Uang selama bulan suci Ramadhan dalam program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi).

Kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur baru saja meliris program layanan penukaran uang melalui Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) pada Sabtu (25/3) ini.

Dalam program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) ini, terdapat tiga jenis pelayanan, yakni penukaran melalui bank, Kas Keliling Ritel, serta penukaran Dhrive Thru.

Pada program Serambi ini, BI telah menyiapkan uang rupiah sebesar Rp. 24,5 triliun untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi, peningkatan mobilitas masyarakat, serta kegiatan mudik yang dilakukan masyarakat menjelang Idul Fitri.

Untuk layanan penukaran uang melalui bank unum dan Bpr di Jawa Timur sendiri dibuka setiap hari Selasa dan Kamis untuk perbankan, sedangkan untuk Bpr dibuka hari Jumat dan buka pada pukul 08.30 WIB hingga pukul 11.30 WIB.

Terdapat beberapa kota yang mendapatkan layanan ini, yaitu Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabuparen Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Penukaran melalui kas keliling ritel ini mulai dilaksanakan pada Senin (17/4) hingga Rabu (19/4) mendatang di beberapa rest area tol, antara lain:

- 17 April: Rest Area Tol Sidoarjo KM 754 (Kuota 100 penukar).

- 18 April: Rest Area Tol Jombang KM 695 (Kuota 100 penukar).

- 19 April: Rest Area Tol Mojokerto KM 725 (Kuota 100 penukar).

Sedangkan penukaran uang melalui via Dhrive Thru berlokasi di Kantor Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, di Jl. Pahlawan No. 105, Surabaya.

Dhrive Thru ini telah dimulai sejak Sabtu (25/3) ini hingga Minggu (16/4) mendatang, dengan dua sesi waktu penukaran, antara lain:

- Sesi pertama: pukul 09.30 WIB hingga pukul 11.00 WIB (kuota 1.000 penukar).

- Sesi kedua: pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB (kuota 1.000 penukar).

Bagi para penukar disarankan untuk hadir lebih awal, sebab open gate dimulai 30 menit sebelumnya.

