Link Nonton Bholaa Sub Indo Full HD, Bukan Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik, Bioskop Keren

Berikut ini Link Nonton Film India terbaru Bholaa subtitle Indonesia Full HD.

Industri film India yakni Bollywood menghadirkan produk terbaru mereka mulai 30 Maret 2023 yakni Bholaa.

Bholaa merupakan film dengan genre aksi thriller yang siap menghibur para pencinta film India. Bholaa menjadi remake dari film Tamil Kaithi yang sebelumnya hadir pada tahun 2019.

Film Bholaa disutradarai oleh Dhamendra Sharma. Ini merupakan karya pertama dari Dhamendra Sharma sebagai seorang sutradara.

Sebelum menjadi sutradara, Dhamendra Sharma merupakan seorang editor dari beberapa film India.

Beberapa film yang bernah digarap oleg Dhamendra Sharma yakni Total Dhamaal (2019), Tanhaji: The Unsung Warrior (2020), The Big Bull (2021), Bhuj: The Pride of India (2021), and Velle (2022).

Bholaa diperankan oleh Ajay Devgn, Tabu, Amala Paul, Raai Laxmi, Kiran Kumar, sanjay Mishra, Deepak Dobriyal, Makarand Deshpande, Vineet Kumar, Dhaniram Prajapati, Ketan Karande, Hirva Trivedi, Jahangir Khan.

Sinopsis Bholaa

Seorang mantan narapidana sedang dalam perjalanan untuk bertemu putrinya untuk pertama kalinya. Dia belum pernah melihat putrinya dan ingin bertemu dengannya dengan penuh semangat.

Namun usahanya terhenti karena penggerebekan narkoba yang direncanakan oleh kepolisian. Selain itu, dia terlibat dalam masalah ini dengan enggan.

