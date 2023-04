Ramalan Tarot Zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini 3 dan 4 April 2023



JURNALIS INDONESIA – Ada banyak hal dalam astrologi yang menarik, apalagi mengenai prediksi. Salah satunya ramalan zodiak dan kartu tarot. Apa yang dikatakan kartu tarot mengenai zodiakmu? Serta gambar apa yang akan terbuka?

Berikut akan membahas ramalan Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus dan Gemini 3 dan 4 April 2023 berdasar kartu tarot.

Selama bertahun-tahun, tarot telah menjadi seni intuitif yang sebagian memercayai dapat membantu untuk mempersiapkan yang terbaik dan yang terburuk.

Kartu tarot menyimpan banyak simbolisme tetapi kamu mungkin tidak tahu bahwa itu juga sangat terkait dengan astrologi.

Pada artikel ini, kita akan mengeksplorasi prediksi tarot untuk enam tanda zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus dan Gemini. Kartu tersebut mengungkapkan pesan harapan, tantangan, pertumbuhan, dan transformasi untuk setiap tanda zodiak, menawarkan sekilas peluang dan hambatan yang mungkin muncul.

Meski begitu ramalan zodiak ini merupakan hanya sebuah prediksi dan belum tentu benar-benar terjadi dalam hidup.

Tak ada salahnya membaca untuk mengambil langkah pencegahan, motivasi untuk hari ini dan besok.

Apa kata kartu tarot mengenai zodiakmu untuk besok dan lusa? Silakan baca selengkapnya di bawah ini.

Capricorn (22 Desember - 19 Januari)

Kartu tarot: The Nine of Swords (Sembilan Pedang)

Menunjukkan bahwa Capricorn mungkin mengalami kecemasan atau kekhawatiran tentang masa depan. Penting untuk diingat bahwa khawatir tidak akan menyelesaikan apa pun, dan untuk fokus mengambil langkah-langkah kecil yang dapat ditindaklanjuti menuju tujuan mereka.

Aquarius (20 Januari - 18 Februari)

Kartu tarot: Ace of Wands

Menunjukkan bahwa Aquarius mungkin merasakan gelombang kreativitas dan inspirasi, yang mengarah ke proyek dan ide baru. Sangat penting untuk memanfaatkan energi ini dan mengambil tindakan terhadap upaya ini, karena mereka memiliki potensi untuk membawa kesuksesan besar.

Pisces (19 Februari - 20 Maret)

Kartu tarot: Temperance

Menunjukkan bahwa Pisces mungkin perlu menemukan keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan dan kehidupan pribadi mereka. Sangat penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang yang dicintai, dan menyediakan waktu untuk perawatan diri dan refleksi.

Aries (21 Maret - 19 April)

Kartu Tarot: Menara

Kartu Menara menunjukkan bahwa Aries mungkin mengalami perubahan atau gangguan mendadak dalam karier atau kehidupan pribadi mereka. Meskipun ini bisa menjadi waktu yang sulit dan menantang, ini juga dapat memberikan peluang untuk pertumbuhan dan transformasi. Aries harus memercayai naluri mereka dan terbuka terhadap kemungkinan baru, meskipun pada awalnya tampak menakutkan.

Taurus (20 April - 20 Mei)

Kartu Tarot: Permaisuri

Kartu Permaisuri mewakili kesuburan, kelimpahan, dan pengasuhan. Bagi Taurus, ini menunjukkan masa kreativitas, pertumbuhan, dan kemakmuran. Taurus harus fokus untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri, dan percaya bahwa kerja keras mereka akan terbayar dalam bentuk kesuksesan finansial dan pribadi.

Gemini (21 Mei - 20 Juni)

Kartu Tarot: The Lovers (Para Pecinta)

Kartu Lovers melambangkan hubungan atau ikatan yang kuat, apakah itu romantis, platonis, atau profesional. Bagi Gemini, ini menunjukkan waktu untuk memperdalam hubungan dan membuat pilihan penting. Gemini harus memercayai hati dan intuisi mereka saat membuat keputusan tentang cinta dan karier.

