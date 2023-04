Dilengkapi dengan Pengisian Port USB! Ini Spesifikasi Lengkap Viar New Q1, Beserta dengan Harga Terbarunya



JURNALIS INDONESIA - Ini dia Spesifikasi Sepeda Motor Listrik Viar New Q1, lengkap dengan Harga terbarunya.

Memang saat ini terdapat berbagai jenis sepeda motor listrik yang dikendarai oleh para bikers di Indonesia, salah satunya adalah Viar.

Salah satu produk dari Viar, yakni sepeda motor listrik Viar New Q1 adalah salah satu produk yang banyak dibeli oleh para bikers di Indonesia.

Viar New Q1 ini merupakan produkl buatan dari PT Triangle Motor, dengan dukungan teknologi dari Jerman, sehingga produknya dapat membuat para bikers nyaman untuk mengendarainya.

Kecepatan maksimum sepeda motor Viar New Q1 adalah sebesar 60 KM/Jam, dengan jarak tempuh maksimum sejauh 60 KM.

Untuk power Viar New Q1 ini sebesar 800 Watt, dengan dilengkapi rem hidrolik cakram dan dapat mengangkat beban hingga 120 Kg.

Baterai sepeda motor listrik ini menggunakan jenis Lithium-Ion sebesar 60 Volt 23 Ah, dengan 2 baterai, dengan pengisian daya selama 4-5 jam.

Ukuran fisik sepeda motor listrik ini memiliki panjang 1680 mm, dengan lebar 690 mm, serta tinggi 1220 mm.

Tersedia berbagai macam warna yang menarik pada sepeda motor Viar New Q1, seperti putih, hitam, merah, kuning, hijau tosca, hingga biru.

Selain itu, lampu depan sepeda motor merk Viar ini menggunakan LED, dengan keamanan menggunakan alarm key system.

Tak hanya itu saja, sepeda motor ini juga dilengkapi dengan pengisian port USB, sehingga pengendara dapat mengisi daya baterai handphone pengendara di motor.

Pijakan kaki yang luas juga menjadi alasan pengendara nyaman menggunakan sepeda motor listrik ini.

Harga On The Road sepeda motor listrik Viar New Q1 ini berkisar sebesar Rp. 18.950.000 hingga Rp. 19.500.000an.

