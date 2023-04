Tayang Besok! Ini Sinopsis Drama China Till the End of the Moon yang Dibintangi Leo Luo Yun Xi dan Bai Lu



Drama China Till the End of the [email protected]

JURNALIS INDONESIA – Sinopsis Drama China Till The End Of The Moon, Drachin baru di bulan April yang diperankan oleh Leo Luo Yun Xi dan Bai Lu.

Apakah kamu penggemar Xianxia, Fantasi dan drama Romantis? Jika demikian, maka ada kabar baik!

Memiliki judul China “Chang Yue Jin Ming”, drama Till the End of the Moon adalah drama Tiongkok yang menggabungkan genre di atas dan akan tayang perdana besok pada 6 April 2023.

Drama China ini akan memiliki 50 episode yang dibagi menjadi dua bagian, dengan bagian pertama terdiri dari 34 episode dan bagian kedua terdiri dari 16 episode.

Ini merupakan drama reuni dari Luo Yun Xi dan Bai Lu setelah kolaborasi keduanya berperan pada Drama China Love Is Sweet.

Kamu bisa menyaksikan serial Drama China Till the End of the Moon di platform Youku.

Disutradarai oleh Ju Jue Liang dan ditulis oleh He Fang dan Luo Xuan, drama Till The End of The Moon diadaptasi dari novel yang berjudul Hei Yue Guang Na Wen BE Ju Ben karya Li Meng Wei Zhi.

Serial drama ini juga dibintangi oleh Chen Duling, Deng Wei, dan Sun Zhenni dan judul soindratck Till the End of the Moon adalah "Till the End of the Moon OST".

Sudah siap menonton drama Till the End of The Moon? Kamu bisa simak sinopsis Drama China Till the End of the Moon terlebih dahulu di sini.

Sinopsis Drama China Till the End of the Moon

Pada masa di mana para iblis berkuasa, mereka menjajah tanah yang tidak memiliki kekuatan. Para tetua merasa perlu mengirim seseorang kembali ke masa lalu, untuk menentukan asal-usul penguasa iblis untuk memperbaikinya dan mencegah kebangkitannya.

Untuk menyelamatkan dunia dari pemerintahan yang menyiksa oleh dewa iblis Tan Tai Jin, Li Susu (putri pemimpin Sekte Heng Yang yang diperankan oleh Bai Lu) memutuskan untuk mengambil risiko dan melakukan perjalanan 500 tahun ke masa lalu.

Dalam bentuk Ye Xi Wu (Bai Lu), putri termuda dari keluarga Ye, dirinya berharap dapat mencegah Tai Jin, yang pada saat itu adalah seorang pangeran sandera dan belum menjadi dewa iblis.

Sebelumnya ia tidak mengharapkan Tai Jin menjadi suaminya. Namun, tanpa diduga seiring berjalannya waktu perasaan benih-benih cinta muncul pada satu sama lain. Pada akhirnya, Susu mengorbankan dirinya sendiri untuk mempertahankan keyakinannya dan mengubah takdir Tai Jin dan dunia.

Kemudian, setelah kehilangan cinta sejatinya, Tai Jin mencari jiwa Susu di Sungai Tangis Arwah di dunia bawah selama 500 tahun. Di ambang kematian, dia diselamatkan oleh seorang pengikut kultivasi. Dan membuatnya menjadi murid dari sekte kultivator tersebut. Berkat itu juga Tai Jin berubah menjadi lebih baik. Dan, dia bahkan berhasil bertemu dengan wanita yang selalu ada dalam hati dan pikirannya, Li Susu, sekali lagi.

Namun tak sampai di situ, tubuh jahat Tai Jin lahir dengan tulang jahat dikritik dan diinginkan oleh orang lain. Tiga dunia kembali dalam bahaya besar.

Meskipun banyak kesalahpahaman, kedua kekasih dapat terhubung dalam hati dan pikiran. Satu menjadi dewa dan yang lain menjadi iblis agar bisa bekerja sama untuk membalikkan situasi dan menghentikan kehancuran dunia. Dapatkah mereka berdua bersatu dan menyelamatkan dunia?

Pemeran Drama Till the End of the Moon

Pemeran:

Leo Luo Yunxi sebagai Tan Taijin / Cang Jiumin / Ming Ye

Bai Lu sebagai Li Susu / Ye Xiwu / Sang Jiu

Chen Duling sebagai Ye Bingchang / Mei Nu / Tian Huan

Deng Wei sebagai Xiao Lin / Gong Zhi Ji Wu / Sang You

Sun Zhenni sebagai Pian Ran

Geng Yeting sebagai Ye Qingyu

Pemeran Pendukung:

Yu Bo sebagai Di Mian

Huang Haibing sebagai Zhao You

Calvin Zheng Guolin sebagai Qu Xuanzi

Zhang Zhixi sebagai Chu Huang

Faye Wang Yifei sebagai Si Ying

Aero Xiao Shunyao sebagai Tan Tai Ming Lang

Roy Wang Xichao sebagai Jing Mie

Chen Bohao sebagai Ji Ze

JI