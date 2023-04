Link Nonton Film Horor Indonesia Pelet Tali Pocong Full Movie, Bukan Rebahin, IndoXXI, Bioskop Keren



Film Horor Pelet Tali Pocong--Clock Work Films

Bioskop Indonesia akan kedatangan film horor terbaru pada Kamis 6 April 2023. Salah satu film tersebut yakni Pelet Tali Pocong.

Bioskop Indonesia akan kedatangan film horor terbaru pada Kamis 6 April 2023. Salah satu film tersebut yakni Pelet Tali Pocong.

Pelet Tali Pocong menjadi karya film horor keenam dari sutradara berumur 43 tahun, Dedy Mercy.

Nama Dedy Mercy sebelumnya dikenal karena mengarap beberapa film horor Indonesia yang pernah dibicarakan seblumnya.

Sebut saja Hantu Merah Casablanca, Hantu Gendong Susu, Palasik, Teluh, dan Will you Marry Me.

Melansir dari Lembaga Sensor Film, Pelet Tali Pocong masuk ke dalam klasfikasi film untuk penonton 13 tahun ke atas.

Film Pelet Tali Pocong akan tayang di bioskop selama 77 menit dengan genre drama dan horor.

Pelet Tali Pocong diperankan oleh Piet Pagau, Kiera Sabhira, Hanna Hanifah, Emil Kusumo, Abey Ghifran, dan masih banyak lagi.

Sinopsis Pelet Tali Pocong

Adam (Emil Kusumo) terpikat pada Susan (Emma Waroka), janda pemilik pabrik teh tempat ia bekerja.

Karena cintanya ditolak dan dipermalukan Susan, Adam membalas sakit hatinya dengan melakukan ritual pelet yang pernah dipelajarinya dulu, dengan menggunakan tali pocong sebagai medium.

Setelah Susan takluk akibat pelet tersebut, Adam bertemu teman masa sekolahnya, Anissa (Kiera Sabhira), anak ustad Bahri (Abey Ghifran).

Adam yang menyukai Anissa pun berusaha memelet Anissa. Namun Anissa menolak mentah-mentah cinta Adam.