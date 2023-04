Ramalan Tarot Zodiak Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius 7 dan 8 April 2023



ilustrasi ramalan zodiak-pikisuperstar-freepik.com

JURNALIS INDONESIA – Ramalan Zodiak harian besok dan lusa 7 dan 8 April 2023, berdasar kartu tarot. Apa kartu tarot yang terbuka untuk setiap Zodiak? Dan memiliki arti apa saja?

Hari ini mari melihat pesan yang dimiliki alam semesta untuk zodiak kamu saat ini!

Zodiak yang ada di sini adalah Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio dan Sagitarius.

Kartu yang terbuka bisa berupa pesan tentang keberuntungan, perasaan atau peringatan.

Tetapi kamu bisa mengambil apa yang beresonansi, terkadang hal itu mungkin suatu hal kecil yang mungkin perlu kamu dengar dalam pesan.

Kata tarot tidak abadi jadi ini mungkin mengirim sinyal mengenai masa lalumu, masa depan atau diri yang sekarang.

Kadang-kadang kamu membutuhkan semuanya, namun ambil yang bisa menambah dampak positif dalam dirimu.

Ingatlah bahwa kamu bertanggung jawab atas hidupmu dan hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk mengubahnya sesuai degan keinginanmu.

Ini dia ramalan zodiak berdasar tarot untuk besok dan lusa 7 dan 8 April 2023.

Cancer

Diwakili dengan Single Number. Minggu ini, fokus dan kepercayaan diri kamu akan meningkat saat menangani masalah apa pun. Bahkan ketika menghadapi situasi yang menantang, kamu akan mampu menyelesaikannya dengan ketabahan kamu. Angka keberuntungan kamu adalah 7, dan hijau adalah warna keberuntungan kamu.

Leo

Ini kartu Queen. Minggu ini, jangan kehilangan harga diri dan keyakinan dalam mencapai tujuan kamu. Penting untuk mengenali kemampuan kamu sendiri dan mempercayainya. Angka keberuntungan kamu adalah 3, dan kuning adalah warna keberuntungan kamu.

Virgo

Ini adalah kartu Hermit. Minggu ini, kamu perlu waktu untuk melepaskan diri dari dunia luar dan mencari ke dalam. Luangkan waktu tenang dan tenangkan pikiran kamu. kamu akan dapat menyadari kebenaran batin dan melanjutkan. Angka keberuntungan kamu adalah 9, dan abu-abu adalah warna keberuntungan kamu.

Libra

Ini adalah the card of justice. Minggu ini, kamu akan membuat banyak keputusan. Namun, dengan keputusan apa pun, kamu harus memeriksa keadaan dengan cermat dan membuat pilihan yang bijak. Latihan kejujuran dan keseimbangan. Angka keberuntungan kamu adalah 2, dan biru adalah warna keberuntungan kamu.

Scorpio

Ini adalah kartu the card of death. Minggu ini, kamu akan bisa ada kesempatan besar untuk mengalami perubahan dan pertumbuhan. Jangan takut dengan perubahan ini, dan carilah awal yang baru. kamu dapat menciptakan kemungkinan baru dengan menunjukkan hasrat dan semangat menantang kamu. Angka keberuntungan kamu adalah 13, dan hitam adalah warna keberuntungan kamu.

Sagitarius

kartu tarot adalah Four of Cups. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu mungkin merasa tidak puas atau tidak puas dengan situasi kamu saat ini. Four of Cups juga menunjukkan bahwa kamu mungkin ragu untuk mengambil risiko atau melakukan perubahan, tetapi penting untuk memercayai intuisi dan percaya pada diri sendiri. Percayalah bahwa alam semesta mendukung kamu, dan dengan melakukan lompatan keyakinan, kamu dapat membuka pintu dan peluang baru untuk diri kamu sendiri. Angka keberuntungan kamu hari ini adalah 7 , dan warna keberuntungan kamu adalah ungu.

JI