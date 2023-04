Tak Hanya Soal Lansia, Risiko Demensia dan Alzheimer Sudah Ada di Usia 20-an, Ini Solusinya



Ilustrasi cara menurunkan risiko demensia [email protected] storyset-freepik.com

JURNALIS INDONESIA - Demensia dan Alzheimer adalah dua penyakit paling umum yang terkait dengan Penuaan.

Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa akar dari penyakit ini dapat dimulai pada awal masa dewasa.

Artinya, pilihan yang Anda buat di usia 20-an dapat berdampak signifikan pada Kesehatan Otak Anda di kemudian hari.

Seperti, lupa di mana menyimpan kunci rumah atau kehilangan pemikiran di tengah kalimat mungkin tampak seperti hal yang normal, tetapi terdapat penelitian yang menjelaskan bahwa, ini bisa menjadi indikator awal demensia dan Alzheimer.

Pada artikel ini, kami akan mengeksplorasi penelitian terbaru tentang awal mula demensia dan Alzheimer, dan membagikan beberapa tip tentang cara mengurangi risiko Anda terkena penyakit ini.

Melansir dari Health Shots, sebuah penelitian yang dipublikasikan di Neurology , menunjukkan bahwa beta-amyloid, yang merupakan indikasi risiko Alzheimer, dapat mulai terakumulasi sejak usia 20-an di otak manusia.

Penelitian menunjukkan bahwa tanda-tanda seperti melupakan hal-hal atau masalah kesehatan mental mengarah pada kemungkinan berkembangnya Alzheimer di kemudian hari.

Jadi, apa yang bisa dilakukan seseorang untuk mengurangi risiko demensia dan Alzheimer?

Berikut terdapat beberapa cara yang bisa Anda coba:

Tetap aktif secara fisik

Sebuah laporan Harvard Medical School mengutip Dr Gad Marshall, direktur asosiasi medis uji klinis di Pusat Penelitian dan Perawatan Alzheimer di Brigham and Women's Hospital, yang mengatakan bahwa latihan fisik membantu mencegah perkembangan Alzheimer.

Dia merekomendasikan 30 menit latihan aerobik yang cukup kuat, tiga sampai empat hari seminggu untuk kesehatan fisik dan mental.

Meskipun Alzheimer biasanya mengarah ke otak, penyakit ini juga terkait erat dengan jantung.

Otak, yang memiliki sejuta pembuluh darah yang melewatinya, akan terpengaruh jika ada yang memengaruhi kesehatan jantung.

Anda bisa berolahraga ringan setidaknya 30 menit per hari, seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang. Olahraga tidak hanya membantu meningkatkan aliran darah ke otak, tetapi juga meningkatkan produksi faktor neurotropik yang diturunkan dari otak (BDNF), protein yang penting untuk pembelajaran dan memori. Berolahraga, menjaga kesehatan jantung dengan mengontrol kolesterol dan tekanan darah, menjadi penting dalam melindungi diri dari penyakit Alzheimer

Hindari Makanan Cepat Saji

Sebuah studi yang didukung oleh National Institute on Aging (NIA) NIH melihat para peneliti menemukan bahwa seseorang harus menghindari makanan cepat saji dan memilih untuk diet mediterania.

Pola makan sehat yang kaya nutrisi seperti asam lemak omega-3, vitamin C dan E, serta flavonoid dapat membantu melindungi otak dari kerusakan dan mengurangi risiko penurunan kognitif. Sertakan banyak buah dan sayuran dalam makanan Anda, serta biji-bijian, protein tanpa lemak, dan lemak sehat seperti yang ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan berlemak. Memasukkan yogurt, buah-buahan, kacang-kacangan, kentang, biji-bijian, rempah-rempah, rempah-rempah, ikan, dan minyak zaitun extra virgin dalam diet sehat dapat membantu melindungi diri dari serangan dini Alzheimer sejak dini.

Tidur Yang Cukup

Tidur sangat penting untuk kesehatan otak, karena memungkinkan otak membersihkan racun dan produk limbah yang dapat menumpuk selama jam bangun. Usahakan untuk tidur 7-8 jam setiap malam, dan cobalah untuk membangun rutinitas tidur yang teratur dengan pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari.

Menurut Harvard Medical School, ada hubungan antara kurang tidur dan risiko yang lebih tinggi untuk menumpuk plak protein beta-amyloid di otak, salah satu ciri khas penyakit ini.

Jadi, jika Anda ingin mencegah Alzheimer, tidur lebih awal dan istirahat yang cukup dapat melindungi diri Anda dari penyakit ini.

Tetap terlibat secara sosial

Isolasi sosial dan kesepian telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penurunan kognitif dan demensia. Berusahalah untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, bergabung dengan klub atau grup yang menarik minat Anda, atau menjadi sukarelawan di komunitas Anda.

Stimulasi otak adalah kuncinya

Meskipun tetap aktif secara fisik dapat membantu mencegah sejumlah penyakit, stimulasi mental juga penting dalam mengalahkan Alzheimer.

Terlibat dalam aktivitas yang merangsang mental seperti membaca, memecahkan teka-teki, atau mempelajari keterampilan baru dapat membantu menjaga otak tetap tajam dan mengurangi risiko penurunan kognitif. Tantang diri Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru setiap hari, dan carilah peluang untuk pembelajaran seumur hidup. Hal ini sesuai seperti yang disarankan oleh sebuah penelitian di Annals of the New York Academy of Sciences.

JI