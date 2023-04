Link Nonton Drakor Bora! Deborah Sub Indo Full Episode, Bukan Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik, Bioskop Keren



Link Nonton Drakor Bora! Deborah Sub Indo Full Episode, Bukan Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik, Bioskop Keren--Genie TV

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton drama Korea Bora! Deborah subtitle Indonesia Full episode, bukan Streaming Rebahin, Lk21, Indoxxi, Film Apik, Bioskop Keren.

Bora! Debora menjadi salah satu serial drama Korea Selatan yang akan mulai tayang pada 12 April 2023.

Drakor Bora! Debora diperankan oleh beberapa aktor dan aktris Korea seperti Yoo In-na, Yoon Hyun-min, Joo Sang-wook, Chansung, Sojin, dan masih banyak lagi.

Tentunya kehadiran drakor Bora! Debora sudah ditunggu oleh penggemar serial Korea khususnya pencinta genre komedi romantis.

(BACA JUGA:Streaming Film Korea SWITCH Sub Indo Full HD, Bukan Link Nonton Rebahin, LK21, Film Apik)

Bora! Debora akan tayang di chanel ENA dan Genie TV setiap Rabu dan Kamis pada pukul 21.00 waktu Korea.

Sutradara Lee Tae-Gon dipercaya menggarap Bora! Debora. Untuk cerita yang ada pada Bora! Debora ditulis oleh A Kyung.

Lee Tae-Gon sebelumnya sukses menggarap beberapa drakor seperti Mad For Eazh Other, Diary of a Prosecutor, Hello, My Twenties, dan masih banyak lagi.

Bora! Debora bercerita tentang Yeon Bo-Ra ( Yoo In-Na ) adalah seorang penulis dan dia bekerja dengan nama pena Deborah.

Dia adalah penulis buku terlaris tentang cinta dan dia juga terkenal sebagai pelatih kencan.

Dia telah membuat banyak ucapan terkenal sebagai pelatih kencan dan mendapatkan simpati dari publik.

Sebagai Deborah, Yeon Bo-Ra jujur, cerdas, dan populer di kalangan wanita. Sebagai Yeon Bo-Ra, segalanya berbeda untuknya. Dia terlibat dengan Lee Soo-Hyeok ( Yoon Hyun-Min ).

(BACA JUGA:Link Nonton Air Sub Indo, Film Tentang Sejarah Air Jordan, Bukan Streaming Rebahin, LK21, Film Apik)

Lee Soo-Hyeok bekerja sebagai perencana penerbitan. Dia adalah pria yang tidak dapat diprediksi.

Dia terkadang lembut dan bergairah kepada wanita, tapi terkadang acuh tak acuh dan dingin.

Cinta adalah hal yang sulit baginya. Dia tidak menyukai Deborah, yang berbicara seolah dia tahu segalanya tentang cinta, tetapi dia tiba-tiba terlibat dengannya dan menghadapi perubahan dalam hidupnya.

Sementara itu, Han Sang-Jin ( Joo Sang-Wook ) adalah CEO Perusahaan Penerbitan Jinri.

Dia adalah teman dekat dan mitra bisnis Lee Soo-Hyeok. Han Sang-Jin cerdas, cerdas, dan santun.