Link Nonton Drama Jepang Even If You Don't Do It Sub Indo Full Episode, Bukan Rebahin, DrakorIndo--Fuji TV

Berikut Link Nonton Drama Jepang Even If You Don't Do It subtitle Indonesia Full Episode.

Even If You Don't Do It atau Anata ga Shite Kurenakute mo akan tayang di Fuji TV mulai 13 April 2023.

Even If You Don't Do It atau Anata ga Shite Kurenakute mo akan tayang di Fuji TV mulai 13 April 2023.

Serial drama Jepang Even If You Don't Do It digarap oleh sutradara Hiroshi Nishitani yang naskahnya ditulis oleh Haru Haruno, Takayuki Ichikawa, Satoko Okazaki, Satoshi Kuroda.

Even If You Don't Do It diperankan oleh Nao, Takanori Iwata, Minami Tanaka, Eita Nagayama, dan masih banyak lagi.

Drama Jepang Even If You Don't Do It menggantikan Marriageis Difficult For A Ninja pada Kamis pukul 22.00 waktu setempat.

Even If You Don't Do It bercerita tentang Michi Yoshino ( Nao ) adalah OL berusia 32 tahun, yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi.

Dia menikah dengan Yoichi Yoshino ( Eita Nagayama ). Mereka telah menikah selama 5 tahun. Yoichi Yoshino berusia 37 tahun dan dia bekerja sebagai manajer kafe.

Ia tidak pandai bersosialisasi dengan orang lain dan dia menghindari menjalin hubungan. Dia sangat mencintai istrinya Michi dan dia adalah satu-satunya orang yang dia rasa nyaman bersamanya.

Meski memiliki hubungan yang solid sebagai suami-istri, mereka belum pernah berhubungan seks selama dua tahun.

Michi ingin sekali kembali menjalin hubungan intim dengan suaminya, namun setiap kali berada di momen itu, Yoichi menghindari situasi tersebut karena merasa tertekan.

Sedangkan Makoto Niina ( Takanori Iwata ) dan Kaede Niina ( Minami Tanaka ) adalah pasangan suami istri.

Makoto Niina bekerja di perusahaan konstruksi yang sama dengan Michi Yoshino dan bekerja sebagai bosnya.

Ia dihormati oleh rekan-rekannya karena pekerjaannya yang sangat baik, memiliki perilaku yang baik dan dikenal sebagai suami yang berbakti.

Istrinya Kaede Niina bekerja di sebuah majalah mode. Dia baru-baru ini dipromosikan ke posisi editor rekanan.

Kaede Niina mengabdikan diri untuk karirnya dan dia sering menolak ajakan seksual suaminya karena pekerjaannya. Makoto Niina tidak senang dengan kehidupan cinta mereka.

Suatu malam, Michi Yoshino merasa kesepian dan minum sekaleng bir sendirian. Dia melihat Makoto Niina yang kebetulan lewat.