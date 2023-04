Link Nonton Ride On Sub Indo, Film Terbaru Jackie Chan, Bukan Streaming Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik



Link Nonton Ride On Sub Indo, Film Terbaru Jackie Chan, Bukan Streaming Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik--Well Go USA

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton film terbaru dari Jackie Chan, Ride On Sub Indo Full HD, bukan Streaming Rebahin, Lk21, Indoxxi, Film Apik, Bioskop Keren, Ganool.

Jackie Chan kembali hadir di layar lebar bersama Liu Haocun, Yueting Lang, Andy On, Jing Wu dan Kevin Guo pada film Ride On.

Film Ride On sudah dapat dinikmati di bioskop seluruh Indonesia mulai 7 April 2023. Ride On berdurasi 2 jam 6 menit.

Ride On disutradarai dan ditulis oleh sutradara asal China Larry Yang. Larry Yang sebelumnya sukses menggarap Mountain Cry, Adoring, dan masih banyak lagi.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Adaptasi Game Terbaru The Super Mario Bros Movie Sub Indo, Bukan Rebahin, LK21)

Dalam film Ride On, aktor laga tersebut berperan sebagai seorang stuntman yang dikejar oleh debt colector.

Kehadiran film Ride On menjadi tontonan menarik untuk kamu yang senang dengan genre aksi, petualangan, dan komedi.

Ride On bercerita tentang Stuntman yang lusuh dan kuda kerdilnya menjadi sensasi media sosial dalam semalam ketika pertarungan nyata mereka dengan penagih utang menjadi viral.



Link Nonton Ride On Sub Indo, Film Terbaru Jackie Chan, Bukan Streaming Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik--Well Go USA

Stuntman Luo yang lusuh hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan apalagi merawat kuda stunt kesayangannya, Red Hare.

Luo dengan enggan mencari bantuan dari putrinya yang terasing dan pacar pengacaranya ketika diberi tahu bahwa kudanya dapat dilelang untuk menutupi utangnya.

(BACA JUGA:Link Nonton Qodrat Full Movie, Film Horor Vino G Bastian dan Marsha Timothy, Bukan Streaming Rebahin)

Tanpa diduga, Luo dan Red Hare menjadi sensasi media dalam semalam ketika pertarungan nyata mereka dengan penagih utang menjadi viral.