Ramalan Tarot Zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini 13 dan 14 April 2023



ilustrasi tarot--freepik.com

JURNALIS INDONESIA - Pembacaan Kartu Tarot: Prediksi Tarot untuk 13 hingga 14 Juni 2023. Apa yang ada di kartu Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus dan Gemini untuk besok dan lusa?

Kartu apa yang telah terbuka untuk zodiakmu, cari tahu arti dan maknanya di sini. Aquarius ada kartu The World, Aries The Chariot, Gemini The Magician. Bagaimana dengan yang lainnya? Dan apakah arti dibalik kartu-kartu tersebut?

Ramalan Astrologi Zodiak memang menarik untuk dibaca. Apalagi ketika berbicara mengenai prediksi.

(BACA JUGA:Ramalan Zodiak Cancer, Leo , Virgo Besok Hari April 13 April 2023, Leo Karier Akan Berkembang)

Selama bertahun-tahun, tarot telah menjadi seni intuitif yang sebagian memercayai dapat membantu untuk mempersiapkan yang terbaik dan yang terburuk.

Kartu Tarot menyimpan banyak simbolisme tetapi kamu mungkin tidak tahu bahwa itu juga sangat terkait dengan astrologi.

Meski begitu ramalan zodiak ini merupakan hanya sebuah prediksi dan belum tentu benar-benar terjadi dalam hidup.

(BACA JUGA:Ramalan Zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius Besok Hari Kamis 13 April 2023, Percayalah dengan Kemampuanmu!)

Tak ada salahnya membaca untuk mengambil langkah pencegahan, motivasi untuk hari ini dan besok.

Apa kata kartu tarot mengenai zodiakmu untuk besok dan lusa 13 dan 14 April 2023? Berikut ulasannya.

Capricorn: The Tower - Kartu ini menandakan pergolakan dan perubahan mendadak, yang bisa menjadi kejutan dalam karier atau kehidupan pribadi Anda. Ini mungkin terasa luar biasa, tetapi ketahuilah bahwa ini adalah kesempatan untuk membangun kembali dan menciptakan sesuatu yang lebih kuat.

(BACA JUGA:Ramalan Zodiak Aries, Taurus dan Gemini Besok Kamis 13 April 2023, Aries Saatnya Kamu Keluar dari Zona Nyaman)

Aquarius: The World - Kartu ini mewakili penyelesaian dan pemenuhan. Anda mungkin berada di puncak pencapaian tujuan atau impian jangka panjang, dan kartu ini adalah tanda bahwa kesuksesan sudah dekat. Luangkan waktu untuk merayakan pencapaian Anda dan tetapkan tujuan baru untuk masa depan.

Pisces: The Moon - Kartu ini mewakili kedalaman tersembunyi dari pikiran bawah sadar Anda. Anda mungkin mengalami kebingungan atau ketidakpastian dalam karier atau kehidupan pribadi Anda, tetapi percayalah pada intuisi Anda dan dengarkan suara hati Anda. Anda mungkin menemukan beberapa kebenaran tersembunyi yang akan membantu membimbing Anda maju.

Aries: The Chariot - Kartu ini menandakan kekuatan, kemauan keras, dan momentum ke depan. Anda mungkin menghadapi tantangan atau rintangan dalam karier atau kehidupan pribadi Anda, tetapi Anda memiliki kekuatan dan tekad untuk mengatasinya. Tetap fokus pada tujuan Anda dan terus bergerak maju.

(BACA JUGA:Ramalan Zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces Besok Hari Kamis 13 April 2023, Hati-hati Pengeluan Keuangan)

Taurus: The Hierophant - Kartu ini mewakili tradisi, otoritas, dan kesesuaian. Anda mungkin merasakan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial atau budaya, tetapi ingatlah untuk tetap setia pada nilai dan keyakinan Anda sendiri. Percayai kebijaksanaan batin Anda sendiri dan tempa jalan Anda sendiri.

Gemini: The Magician - Kartu ini mewakili manifestasi dan kekuatan niat. Anda memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas Anda sendiri dan mewujudkan impian Anda. Fokuskan pikiran dan energi Anda pada apa yang ingin Anda capai dalam karier atau kehidupan pribadi Anda, dan saksikan impian Anda menjadi kenyataan.

JI