Link Nonton Zodiac: Apa Bintangmu? Film Terbaru Enzy Storia di Prime Video, Bukan Rebahin, Film Apik, LK21

JURNALIS INDONESIA - Streaming Link Nonton Film terbaru Enzy Storia, Zodiac: Apa Bintangmu?, bukan website ilegal Rebahin, Lk21, Indoxxi, Film Apik, Bioskop Keren.

Aktris dan pembawa acara perempuan, Enzy Storia hadir dalam sebuah film terbaru bertajuk Zodiac: Apa Bintangmu?

Film Zodiac Apa Bintangmu? merupakan film yang tayang secara resmi di aplikasi streaming online Prime Video.

Disutradarai oleh Dinna Jasanti yang sebelumnya menggarap beberapa film seperti Pertaruhan The Series, Under The Tree, dan masih banyak lagi.

Film Zodiac: Apa Bintangmu? membawa cerita untuk orang-orang yang senang dengan pembicaraan seputar zodiak.

Zodiac: Apa Bintangmu? diperankan oleh Enzy Storia sebagai karakter utama bernama Ariel yang memiliki teman yakni Karina Nadila menjadi Anggun.

Cerita Zodiac: Apa Bintangmu? merupakan adaptasi dari buku berjudul sama karangan Silvarani yang terbit pada 2017.

Sinopsis Zodiac: Apa Bintangmu?

Bercerita tentang pengusaha perempuan bernama Ariel yang memiliki toko kaos kaki di sebuah ruko.

Karena beban utang dari orang tuanya, ruko tempat Ariel berjualan dipaksa dirampas untuk membayar semuanya.

Anggun sebagai seorang sahabat ingin membantu menyelesaikan masalah dari Ariel. Anggun mendaftarkan Ariel melalui sosial media untuk mengikuti sebuah kompetisi video.

Ariel harus mengumpulkan 12 pria dengan zodiak yang berbeda untuk membuktikan bahwa rasi bintang tidak mempengaruhi perasaan cinta.

Ariel bertemu dengan beberapa pria yakni Tommy, Iwa, Tim, Raka, Rio, Agi, Adam, Dika, dan masih banyak lagi.