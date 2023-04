Masih Memasuki Arus Balik Lebaran! Berikut Lafal Doa Saat Kembali ke Tempat Tinggal, Setelah Melakukan Mudik



Ilustrasi foto arus balik mudik-0532-2008-Pixabay

JURNALIS INDONESIA - Berikut lafal bacaan Doa yang dianjurkan pemudik baca ketika hendak menempuh perjalanan Arus Balik Lebaran.

Baru-baru ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menghimbau kepada masyarakat supaya menghindari puncak arus balik Idul Fitri 1444 Hijriyah pada Rabu (26/4) ini.

Oleh karena itu, bagi pekerja swasta atau yang masih di kampung halaman dan belum mendapatkan tiket pulang, mungkin bisa pulang setelah 26 April.

Memang sebelumnya sejak Rabu (19/4) kemarin hingga Selasa (25/4) kemarin, diberlakukan cuti hari raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.

Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia untuk Mudik ke kampung halaman.

Setelah seminggu mudik, sebagian masyarakat akan kembali ke tempat tinggal atau domisilinya untuk kembali beraktivitas.

Bagi anda yang akan kembali ke tempat tinggal untuk beraktivitas, seperti bekerja atau kuliah, ini dia lafal doa yang dibacakan saat berkendara di arus balik dari kampung halaman:

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

Ayibuna, ta'ibun, ‘'abidun, sajidun li rabbina hamidun.

Artinya: "(Kami) kembali, bertobat, menyembah, bersujud, dan memuji Tuhan kami,".

Doa tersebut dibaca selama melakukan perjalanan saat arus balik, hingga sampai tujuan.

Awal mula doa ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas RA, dalam Shahih Bukhari yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, sebagai berikut:

وروينا في "صحيح مسلم" عن أنس رضي الله عنه، قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة، وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: "آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون"، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة

Artinya: "Diriwayatkan kepada kami di Kitab Shahih Muslim dari Sahabat Anas ra, ia berkata bahwa kami, yaitu saya dan Abu Thalhah datang bersama Rasulullah saw, sementara Shafiyyah membonceng pada untanya. Ketika tiba di tepi kota Madinah, Rasulullah saw membaca, 'Ayibuna, ta'ibun, 'abidun, sajidun li rabbina hamidun.’ Rasulullah saw tidak henti membaca lafal itu hingga kami benar-benar tiba di Kota Madinah,” (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Adzkar, [Damaskus: Darul Mallah, 1971 M/1391 H], halaman 193).

