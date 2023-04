Sangat Luar Biasa! Ini 7 Manfaat Meminum Air Lemon, Bisa Bantu Turunkan BB Hingga Cegah Bantu Ginjal



Ilustrasi air lemon-majacvetojevic-pixabay.com

JURNALIS INDONESIA - Dari Meningkatkan Kekebalan Tubuh, membantu memperbaiki kesehatan kulit hingga membantu pencernaan, ini dia manfaat kesehatan dari konsumsi Air Lemon.

Lemon berbentuk bulat, yang memiliki rasa asam, dan salah satu golongan buah citrus memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan.

Buah lemon adalah kaya akan vitamin dan nutrisi seperti vitamin C, kalsium, folat, dan potasium. Dikemas dengan nutrisi, mereka baik untuk kesehatan.

(BACA JUGA:11 Cara Memudarkan Stretch Mark dengan Bahan Alami dan Medis Terkini)

Buah lemon meningkatkan kekebalan, mengurangi risiko penyakit jantung, Mencegah Batu Ginjal, meningkatkan penyerapan zat besi dan membantu memperbaiki tekstur kulit.

Konsumsi jus atau air lemon secara teratur dapat mencegah banyak masalah kesehatan.

Melansir dari Health Shots, ahli gizi Dr Avni Kaul untuk berbagai informasi mengenai manfaat kesehatan dari minum air lemon setiap hari. Manfaat di antaranya adalah …

(BACA JUGA:Cara Mendapatkan Kulit Cerah dan Sehat dalam Seminggu)

1. Meredakan sakit tenggorokan

“Minum air hangat setelah menambahkan sejumput madu dan lemon adalah obat rumahan yang terkenal untuk penderita sakit tenggorokan. Campuran tersebut bisa memberikan efek menenangkan pada sakit tenggorokan. Vitamin C dalam lemon juga membersihkan tenggorokan dan meningkatkan kekebalan Anda, ”kata ahli.

2. Mencegah batu ginjal

Jus lemon juga terlihat membantu mencegah batu ginjal dengan meningkatkan kadar sitrat urin. Sitrat menempel pada kalsium yang juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal.

3. Membantu pencernaan

Kulit dan daging buah lemon kaya akan serat larut yang disebut pektin. Ini juga mendorong pembentukan enzim pencernaan di hati, membantu menghilangkan limbah dari tubuh Anda.

(BACA JUGA:Perlindungan Kulit Ekstra: Teknik Tabir Surya yang Direkomendasikan oleh Ahli untuk Indeks Sinar UV Tinggi)

4. Membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali

“Mengonsumsi buah-buahan yang memiliki serat tinggi dapat membantu menjaga kadar glukosa darah Anda, sehingga membantu mencegah peningkatan kadar gula. Ini menurunkan risiko terkena diabetes, atau bahkan bisa membantu orang yang menderita diabetes mengelola kondisinya, ”kata sang ahli.

5. Membantu Penurunan Berat Badan

Lemon mengandung pektin dan jusnya memberi Anda perasaan kenyang untuk waktu yang lama, yang pada gilirannya membuat tujuan penurunan berat badan Anda jauh lebih dapat dicapai. Juga, peningkatan konsumsi serat, khususnya dari sumber kepadatan rendah seperti buah-buahan, membantu mengurangi berat badan dan lemak.

6. Sumber Antioksidan yang bagus

Antioksidan adalah senyawa penting yang melindungi sel Anda dari radikal bebas yang merupakan hasil dari peningkatan stres oksidatif dalam tubuh. Dalam jumlah tinggi, radikal bebas ini bertanggung jawab untuk merusak sel Anda dan dapat menyebabkan kondisi kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan berbagai jenis kanker.

(BACA JUGA:Meningkatkan Kecerdasan dan Mengasah Memori: Ini 5 Herbal yang Menyehatkan Otak)

7. Membantu dalam meningkatkan kekebalan tubuh

Lemon kaya akan vitamin C, nutrisi yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita.

Vitamin C membantu meningkatkan produksi sel darah putih dalam tubuh kita yang membantu menjaga tubuh dari infeksi dan penyakit. Selain itu, vitamin C membantu mempersingkat durasi dan keparahan flu. Vitamin C juga membantu memulihkan luka lebih cepat dengan mengurangi peradangan dan mendorong produksi kolagen. Kolagen adalah protein penting yang membantu dalam memperbaiki luka.

Selain itu, jus lemon merupakan sumber anti-oksidan yang luar biasa yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan melindungi sel-sel Anda dari kerusakan akibat radikal bebas.

(BACA JUGA:8 Buah Rendah Karbohidrat yang Direkomendasikan untuk Penderita Diabetes )

Terlepas dari manfaat yang disebutkan di atas, Anda harus menghindari konsumsi jus lemon jika Anda alergi terhadap buah jeruk atau mengonsumsinya secara berlebihan.

JI