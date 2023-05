Cocok Ditonton Bareng Gebetan! Ini Link Nonton Film Your Name Sub Indo, Bukan Lewat IndoXXI dan LK21



Film Your Name--https://www.imdb.com/?ref_=nv_home

JURNALIS INDONESIA - Ini dia link nonton Film Your Name subtitle Indonesia yang romantis, dijamin legal dan bukan melalui Indoxxi, Lk21, atau rebahin.

Banyak film Anime Jejepangan dengan genre romantis yang bisa para wibu lihat, salah satunya film Your Name.

Film Your Name sendiri saat ini dapat dilihat di berbagai situs streaming online, serta dapat anda tonton bersama dengan gebetan anda.

Your Name sendiri terinspirasi dari novel karya Makoto Shinkai yang berjudul Kimi no Na Wa.

Selain itu, film Your Name juga disutradarai oleh Makoto Shinkai, serta diproduseri oleh Noritaka Kawaguchi dan Genki Kawamura.

Comix Wave Films menjadi studio yang menyiarkan film anime Your Name ini.

Untuk durasi film Your Name ini memiliki durasi selama 1 jam 46 menit atau 106 menit, yang menarik untuk anda tonton.

Ada beberapa karakter dalam anime ini, seperti Mitsuha Miyamizu, Taki Tachibana, Yukari Yukino, Yotsuha Miyamizu, serta beberapa karakter lainnya.

Jalan cerita anime ini mengisahkan tentang jiwa seorang pemuda dan pemudi yang tertukar antara satu dengan lain.

Mitsuha Miyamizu adalah seorang siswi sekolah menengah yang hidup di pedesaan, ingin menjalani kehidupan di perkotaan.

Sedangkan Taki Tachibana merupakan seorang siswa sekolah menengah yang hidup di perkotaan, serta bekerja paruh waktu.

Secara tiba-tiba jiwa kedua siswa-siswi tersebut tertukar, sehingga mereka mulai mencari tahu satu sama lain.

Berhasilkah jiwa kedua pemuda-pemudi tersebut kembali ke asalnya? saksikan selengkapnya melalui link nonton berikut: klik disini

JI