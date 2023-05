Baru Rilis Oktober Lalu! Ini Link Nonton Anime My Hero Academia Sub Indo, Bukan di Anoboy atau Samehadaku



Anime My Hero Academia season 6--https://www.bilibili.tv/id

JURNALIS INDONESIA - Ini dia Link Nonton Anime My Hero Academia Season 6 yang legal, serta bukan lewat situs Anoboy atau Samehadaku.

Anime My Hero Academia season 6 mulai dirilis sejak tahun 1 Oktober lalu, hingga episode terakhirnya pada 26 Maret 2023.

Untuk jumlah episode anime My Hero Academia season 6 ini memiliki 25 episode yang menarik untuk ditonton oleh para pecinta anime.

(BACA JUGA:Mengatasi Patah Hati: 5 Cara untuk Move On Melepaskan dan Melupakan Seseorang)

(BACA JUGA:Berhasil Lintasi Jarak 2.300 KM! Ini Keseruan dalam Touring Lintas Celebes, yang Diikuti 31 Peserta)

Sebelumnya untuk season pertama anime My Hero Academia ini dirilis pada April 2016 lalu, sedangkan season kedua rilis pada April 2017 lalu.

Season ketiga anime ini rilis pada April 2018, season keempat pada Oktober 2019, season kelima Maret 2021 lalu.

My Hero Academia ini terinspirasi dari manga karya Kouhei Horikoshi, yang juga diterbitkan oleh penerbit ternama, Shueisha.

(BACA JUGA:Masih Hitz Hingga Saat Ini! Berikut Link Nonton Anime Chainsaw Man Sub Indo, Legal dan Bukan di Anoboy)

(BACA JUGA:Dilakukan Saat Mendengarkan Ayat Sajdah! Ini Lafal Bacaan Doa Sujud Tilawah)

Manga My Hero Academia sendiri mulai dirilis sejak tahun 2014 lalu, dengan memiliki 37 volume hingga terakhir per Februari 2023 lalu.

Ada beberapa karakter yang terdapat dalam serial anime My Hero Academia ini, seperti Izuku Midoriya, Shouto Todoroki, All Might, Katsuki Bakugou, Ochako Uraraka, serta beberapa karakter lainnya.

Jalan kisah season enam, untuk anime My Hero Academia ini diawali dari Tomura Shigaraki, yang merupakan anggota Front Pembebasan Paranormal, yang merupakan kelompok kriminal terorganisir menimbulkan ancaman untuk Asosiasi Pahlawan.

(BACA JUGA:Dibawakan Saat Konser di Jakarta Mendatang! Ini Lirik dan Terjemahan Lagu Hymn For The Weekend - Coldplay)

(BACA JUGA:Berikut Link Nonton Anime Jujutsu Kaisen Sub Indo, Legal dan Bukan Lewat Anoboy atau Samehadaku)

Asosisasi Pahlawan sendiri berencana untuk menyerang markas musuh secara mendadak, dengan kekuatan penuh.

Para siswa UA juga turut dalam penyerang, meskipun mereka masih dalam status calon Asosiasi Pahlawan.

Bagi anda tertarik untuk menonton serial anime My Hero Academia Season 6 ini, silahkan tekan link nonton ini: Klik disini

JI