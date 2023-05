Dilaksanakan di Jakarta Pada September Mendatang! Ini Jadwal Lengkap World Tour Niki Zefanya 2023



Niki Zefanya-Niki-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Ini dia jadwal lengkap World Tour yang dilakoni Niki Zefanya, yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Oktober 2023 mendatang.

Salah satu penyanyi kebanggan Indonesia, Nicole Zefanya atau yang dikenal dengan nama Niki Zefanya akan menjalani World Tournya selama bulan Mei hingga Oktober 2023 mendatang.

Beberapa kota di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat menjadi tempat konser World Tour Niki Zefanya tersebut.

Nicole Zefanya atau Niki Zefanya adalah salah satu penyanyi R&B kelahiran Jakarta, pada tanggal 24 Januari 1999 atau 24 tahun lalu.

Terdapat beberapa karya lagu yang telah diciptakan oleh Nicole Zefanya, seperti lagu Every Summertime, High School in Jakarta, Lose, Oceans & Engines, serta beberapa karya lainnya.

Selama bulan Mei hingga Oktober 2023 ini nantinya, Niki Zefanya akan menampilkan karyanya dalam konser World Tournya di berbagai negara.

Berikut jadwal World Tour Niki Zevanya di tahun 2023 ini:

Mei

Tanggal: 21 Mei

Lokasi: Head In The Clouds, Forest Hills, New York, Amerika Serikat.

Agustus

- Tanggal: 01 Agustus

Lokasi: Moody Amphiteater, Austin, Texas, Amerika Serikat.

- Tanggal: 05 Agustus

Lokasi: Lollapalooza, Chicago, Amerika Serikat.

- Tanggal: 10 Agustus

Lokasi: PME Amphiteater, Vancouver, British Columbia, Canada.