Baru Saja Mengumumkan World Tournya! Ini Lirik dan Terjemahan Lagu High School in Jakarta - Niki Zefanya



Lagu High School in Jakarta - Niki Zefanya-NIKI-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Ini dia Lirik dan Terjemahan Lagu High School In Jakarta karya Niki Zefanya yang pernah trending beberapa waktu lalu, lengkap dengan Link Download Mp3-nya.

Baru-baru ini Niki Zefanya mengumumkan World Tournya melalui akun Instagramnya @nikizefanya pada Selasa (16/5) kemarin.

Rencananya World Tour Niki Zefanya 2023 ini akan diadakan di beberapa kota di Amerika, Asia, dan Eropa, termasuk Jakarta pada September mendatang.

World Tour Niki Zefanya 2023 ini rencananya akan digelar mulai bulan Mei, Agustus, September hingga Oktober mendatang.

Niki Zefanya sendiri memang dikenal sebagai musisi kelahiran Jakarta yang telah menciptakan banyak lagu, salah satunya High School in Jakarta.

Lagu High School in Jakarta ini pernah trending di media sosial dan dirilis pada Jumat (5/8/22) lalu.

Berikut lirik lagu High School in Jakarta - Niki Zefanya:

Didn't you hear Amanda's movin' back to Colorado?

It's 2013 and the end of my life

Freshman's year's about to plummet just a little harder

But it didn't 'cause we kissed on that Halloween night

I bleached half my hair when I saw Zoe on your Vespa

It was orange from three percent peroxide, thanks to you

I needed a good cry, I headed right to Kendra's

I hated you and I hoped to God that you knew

Now there's drama (drama), found a club for that

Where I met ya (met ya), had a heart attack

Yadda, yadda, at the end, yeah, we burned

Made a couple U-turns, you were it 'til you weren't, mm

High school in Jakarta, sorta modern Sparta

Had no chance against the teenage suburban armadas

We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers

Yeah, livin' under that was hard, but I loved you harder

High school in Jakarta, an elaborate saga

I still hate you for makin' me wish I came out smarter

You love-hate your mother, so do I

Got a group assignment, I'll be at Val's place

You don't text at all and only call when you're off your face

I wasn't, she doesn't even drink

But I couldn't have you sit there and think

High school in Jakarta, sorta modern Sparta

Had no chance against the teenage suburban armadas

We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers

Yeah, livin' under that was hard, but I loved you harder

High school in Jakarta, a comedy drama

Natasha's movin' to New York (New York)

Probably sometime in August (ah)

And I'm spendin' the summer in Singapore (ah)

I'm so sad I can't tell you shit anymore

High school in Jakarta, American summer

Had no chance against the Marxist girl with marijuana

I was your pinata, she was a star-charter

Glad she gave it to you real hard, but I loved you harder

High school in Jakarta, I won't, but I wanna

Ask you when you talk about it, do I ever come up?

Say thanks to your mama, now we're through

Could've ended different, then again

We went to high school in Jakarta