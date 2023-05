Berikut Lirik Lagu Fix You - Coldplay Beserta Terjemahannya, Lengkap dengan Link Download MP3



Lagu Fix You - Coldplay-Coldplay-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Ini dia lirik dan Terjemahan lagu Fix You karya Coldplay, lengkap dengan Link Download Mp3-nya.

Para penggemar Coldplay pasti tidak sabar untuk menantikan konser Coldplay di Jakarta pada bulan November mendatang.

Memang Coldplay sendiri rencananya akan mengadakan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu (15/11) mendatang.

Hal tersebut langsung disambut antusias oleh para pecinta musik, bahkan tiket konser Coldplay di Jakarta tersebut habis terjual.

Coldplay sendiri merupakan band rock asal Inggris yang telah menghasilkan banyak karya, salah satunya Fix You.

Berikut Lirik Lagu Fix You - Coldplay:

When you try your best, but you don't succeed

When you get what you want, but not what you need

When you feel so tired, but you can't sleep

Stuck in reverse

And the tears come streaming down your face

When you lose something you can't replace

When you love someone, but it goes to waste

Could it be worse?

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

And high up above, or down below

When you're too in love to let it go

But if you never try, you'll never know

Just what you're worth

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

Tears stream down your face

When you lose something you cannot replace

Tears stream down your face, and I

Tears stream down your face

I promise you I will learn from my mistakes

Tears stream down your face, and I

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you