Ini Link Nonton Film The Boss Baby: Family Businesss, Mulai Tinggalin IndoXXI, LK21, dan Rebahin



Film The Boss Baby: Family Business-Movieclips-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Ini dia Link Nonton Film The Boss Baby: Family Business subtitle Indonesia, yang legal, serta dijamin bukan lewat Indoxxi, Lk21, atau Rebahin.

Film The Boss Baby adalah salah satu film animasi asal Amerika Serikat, yang banyak ditonton oleh para pecinta film.

Untuk film The Boss Baby: Family Business ini mulai rilis sejak 2 Juli 2021 lalu.

Ini merupakan fulm kedua dari sekual film The Boss Baby yang dirilis sejak tahun 2017 lalu.

The Boss Baby: Family Business ini terinpirasi dari byku bergambar tahun 2010 yang berjudul The Boss Bbay, dengan sekuelnya di tahun 2016 lalu yang berjudul The Bossier Baby oleh Marla Frazee.

Durasi film animasi asal Amerika Serikat ini selama 1 jam 7 menit atau 107 menit, yang menarik untuk ditonton.

DreamWorks menjadi perusahaan produksi dilm The Boss Baby: Family Business, dengan didistribusikan oleh Universal Pictures.

Jalannya film ini dirilis oleh sutradara Tom McGrath.

Ada beberapa pengisi suara dalam film The Boss Baby: Family Business ini, seperti Alec Baldwin (Boss Baby), Ariana Greenblatt (Tabitha), James Marsden (Tim Templeton), Eva Longoria (Carol Templeton), serta beberapa karakter lainnya.

Kisah dari film Boss Baby: Family Business ini diawali saat Tim Templeton yang saat ini sudah dewasa, dengan memiliki dua putri.

Sedangkan di lain sisi TED adalah seorang CEO besar dalam suatu perusahaan.

Kemudian tanpa disadari mereka mengambil suatu formula ajaib yang mengubah mereka menjadi bayi selama 48 jam.

Lalu mereka bergabung dengan putri agen rahasia Tim, sehingga untuk sementara waktu mereka bersembunyi dan berusaha untuk mencegah seorang yang akan mengubah seorang balita menjadi anak yang nakal.

Jika anda tertarik untuk melihat film The Boss Baby: Family Business ini, anda dapat melihatnya di link nonton berikut: Klik disini

