Cara Efektif Mengurangi Nyeri Artritis dengan 5 Buah Pilihan Menurut Ahli Ini



Ilustrasi [email protected] stockking-freepik.com

JURNALIS INDONESIA - Artritis adalah kondisi yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit pada sendi.

Arthritis semakin menjadi masalah umum dan salah satu yang membuat pasien sangat kesakitan dan tidak nyaman setiap hari.

Meskipun belum ada obat untuk radang sendi, seorang ahli memberi tahu kita bahwa beberapa buah dapat membantu mengurangi nyeri radang sendi. Mari kita lihat 5 buah terbaik untuk radang sendi.

(BACA JUGA:5 Makanan yang Harus Diwaspadai di Musim Panas agar Kulit Tetap Sehat dan Bebas dari Masalah Jerawat)

Arthritis adalah istilah luas yang mengacu pada sekelompok kondisi yang ditandai dengan peradangan sendi, kekakuan, dan nyeri. Ini dapat mempengaruhi orang-orang dari segala usia dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk usia, genetika, cedera, atau gangguan Autoimun seperti rheumatoid arthritis .

Tujuan utama dalam mengelola radang sendi adalah untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi peradangan dan meningkatkan mobilitas sendi.

Buah-buahan tertentu telah ditemukan memiliki khasiat yang dapat membantu mengatasi nyeri dan peradangan radang sendi.

(BACA JUGA:Mengungkap 7 Arti Warna Urine untuk Deteksi Kesehatan Tubuh)

“Meskipun radang sendi tidak dapat disembuhkan, buah-buahan tertentu memiliki khasiat antiradang yang dapat membantu meringankan gejalanya,” kata Rinki Kumari , Kepala Ahli Gizi, Rumah Sakit Fortis, Bengaluru dilansir dari HealthShots.

Dalam artikel ini, kami akan melihat lima buah yang diketahui memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan nyeri pada penderita artritis.

Berikut adalah 5 buah terbaik untuk radang sendi

(BACA JUGA:5 Tanda-tanda Olahraga Yoga Berhasil dan Cocok untuk Kesehatan Tubuh Anda)

1. Apel

Apel tidak hanya enak tetapi juga dikemas dengan manfaat kesehatan. Kumari menjelaskan bahwa apel adalah sumber quercetin yang kaya, flavonoid yang dikenal dengan efek anti-inflamasinya. Quercetin dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi gejala radang sendi . Dengan memasukkan apel ke dalam daftar diet Anda, Anda dapat membantu mengurangi peradangan dan berpotensi meringankan gejala radang sendi.

2. Ceri

Ceri, terutama ceri asam, terkenal karena manfaat potensialnya dalam mengatasi radang sendi. Ceri mengandung anthocyanin, yaitu senyawa dengan sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri pada tubuh, kata Kumari. Penelitian telah menunjukkan bahwa mengonsumsi ceri atau jus ceri dapat menyebabkan penurunan penanda peradangan dan penurunan tingkat nyeri di antara individu dengan artritis.

3. Nanas

Nanas mengandung enzim yang disebut bromelain, yang telah dipelajari untuk potensi efek anti-inflamasinya. Bromelain telah terbukti mengurangi produksi zat inflamasi dalam tubuh dan menghambat aktivitas sel inflamasi tertentu. Dengan memasukkan nanas ke dalam makanan Anda, Anda dapat membantu mengurangi peradangan, yang dapat meredakan gejala radang sendi seperti nyeri sendi dan pembengkakan.

(BACA JUGA:11 Tanda Anda Mengalami Kelelahan Emosional yang Dapat Muncul Pada Tubuh)

4. Blueberry

Blueberry adalah pembangkit tenaga nutrisi, kaya akan antioksidan dan berbagai senyawa bermanfaat. Blueberry dikemas dengan antioksidan, termasuk anthocyanin, yang memberi mereka warna biru cerah. Pakar menjelaskan bahwa antioksidan ini membantu memerangi peradangan dalam tubuh dengan menetralkan radikal bebas berbahaya dan mengurangi stres oksidatif. Selain itu, blueberry mengandung anthocyanin yang telah ditemukan memiliki sifat anti-inflamasi. Masukkan blueberry dalam diet sehat Anda dapat berkontribusi pada pengurangan peradangan dan berpotensi meringankan gejala radang sendi.

5. Jeruk

Jeruk tidak hanya menyegarkan tetapi juga menawarkan manfaat potensial untuk manajemen radang sendi. “Mereka adalah sumber vitamin C yang bagus, antioksidan kuat. Vitamin C berperan penting dalam mengurangi peradangan dan melindungi dari stres oksidatif,” kata Kumari. Dengan mengonsumsi jeruk atau jus jeruk, Anda dapat menambah asupan vitamin C dan meningkatkan pertahanan antioksidan tubuh. Ini berpotensi membantu meringankan gejala radang sendi dan meningkatkan kesehatan sendi.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun buah-buahan ini mungkin memiliki manfaat potensial untuk radang sendi, buah-buahan ini tidak boleh menggantikan perawatan lain yang direkomendasikan oleh profesional perawatan kesehatan. Selain itu, sangat penting untuk berbicara dengan penyedia layanan kesehatan Anda sebelum membuat perubahan signifikan pada diet Anda, karena beberapa buah dapat berinteraksi dengan obat tertentu.

(BACA JUGA:Nyeri Sendi? Kenali Perbedaan Rheumatoid Arthritis dan Gout Sebelum Beli Obat Asam Urat)

JI