Ini Profil Lengkap Tina Turner, Musisi Ternama yang Dikabarkan Meninggal Dunia pada Rabu Kemarin



Tina Turner--instagram/@tinaturner

JURNALIS INDONESIA - Berikut Profil lengkap dari Musisi Tina Turner yang dikabarkan Meninggal Dunia pada Rabu (24/5) kemarin.

Berita duka menyelimuti dunia permusikan, Tina Turner yang dikenal dengan Ratu Rock n Roll dikabarkan meninggal dunia.

Sebelumnya pada tahun 2016, Tina Turner didiagnosis menderita kanker usus dan gagal ginjal, serta didiagnosis stroke pada tahun 2013 lalu.

Beliau meninggal di Swiss pada sekitar pukul 22.00 waktu setempat, berumur 83 tahun.

Tina Turner memulai karir musiknya pada tahun 1956 dengan bergabung di band the Kings of Rhythm.

Sejak tahun 1960 hingga 1970an, Tina Turner telah merilis beberapa album bahkan meraih beberapa penghargaan dalam ajang music.

Ini dia profil lengkap Tina Turner selengkapnya:

Nama asli: Anna Mae Bullock

Nama panggung: Tina Turner

Tempat, tanggal lahir: Tennessee, Amerika Serikat, 26 Nivember 1939

Warga negara: Amerika Serikat (hingga 2013), Swiss (dari 2013)

Profesi: Musisi, aktor, dan penulis lagu.

Pasangan: Ike Turner (hingga tahun 1978), Erwin Bach (sejak tahun 2013)

Penghargaan:

- Grammy Award (1971, 1984, 1985, 1986, dan 1988)

- Rock and Roll Hall of Fame and Museum (2021)

