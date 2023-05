Anak 90an Mari Bernostalgia! Ini Lirik Lagu dan Link Download MP3 Lagu Sephia - Sheila On 7



Sheila On 7-instagram @sheilaon7-tangkapan layar instagram @sheilaon7

JURNALIS INDONESIA - Ini dia Lirik Lagu dan Link Download Mp3 Lagu Sephia karya Sheila On 7, yang pasti diketahui oleh anak tahun 90an.

Pasti sebagian besar masyarakat mengetahui lagu Sephia yang merupakan karya Sheila On 7 dalam album Kisah Klasik Untuk Masa Depan.

Lagu Sephia ini dirilis pada tahun 2000 lalu, serta masih sekarang masih banyak didengarkan oleh sebagian masyarakat.

Pendengar lagu ini biasanya anak-anak yang lahir tahun 80an hingga 90an.

Bahkan lagu karya Sheila On 7 ini pernah masuk beberapa kategori penghargaan, seperti AMI Award for Music Arranger, AMI Award for Best Progressive Pop Song, AMI Award for Best Song, serta AMI Award for Best Rcording Artist.

Dalam beberapa nomonasi tersebut, lagu Sephia ini meraih penghargaan, yakni AMI Award for Best Progressive Pop Song dan AMI Award for Best Song.

Berikut lirik lagu Sephia - Sheila On 7:

Hei sephia

Malam ini ku takkan datang

Mencoba tuk berpaling sayang

Dari cintamu

Hei sephia

Malam ini ku takkan pulang

Tak usah kau mencari aku

Demi cintamu

Hadapilah ini

Kisah kita takkan abadi

Selamat tidur kekasih gelapku

Semoga cepat kau lupakan aku

Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu

Selamat tinggal kasih tak terungkap

Semoga kau lupakan aku cepat

Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu

Hei sephia

Jangan pernah panggil namaku

Bila kita bertemu lagi

Di lain hari

Hadapilah ini

Kisah kita takkan abadi

Selamat tidur kekasih gelapku (oh sephia)

Semoga cepat kau lupakan aku (oh sephia)

Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu

Selamat tinggal kasih tak terungkap (oh sephia)

Semoga kau lupakan aku cepat (oh sephia)

Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu

Selamat tidur kekasih gelapku ho ho (oh sephia)

Semoga cepat kau lupakan aku (oh sephia)

Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu (ho)

Selamat tinggal kasih tak terungkap (oh sephia)

Semoga kau lupakan aku cepat (oh sephia)

Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu ho ho ho (Oh sephia)

ho ho ho ho (Oh sephia)

Oh sephia

Oh sephia

Oh sephia

Oh sephia

Jika anda ingin mendengarkan lagu Sephia karya Sheila On 7 ini, anda dapat menekan link berikut: Klik disini

