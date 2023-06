Mengelola Kenaikan Berat Badan Selama Menopause: Tips untuk Mengatasi Obesitas



Ilustrasi tips mengatasi obesitas wanita--freepik.com

JURNALIS INDONESIA - Menopause adalah fase alami dalam kehidupan seorang wanita yang ditandai dengan berakhirnya siklus menstruasi.

Selama menopause, banyak wanita menghadapi tantangan berupa kenaikan Berat Badan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, termasuk Obesitas.

Namun, dengan perencanaan dan pendekatan yang tepat, Anda dapat mengelola kenaikan berat badan selama menopause dengan efektif. Dalam artikel ini, kami akan memberikan tips yang berguna untuk membantu Anda mengatasi obesitas selama menopause.

Pertambahan berat badan selama menopause bisa menjadi perhatian selain dari hot flashes dan sakit kepala yang dialami wanita dalam fase kehidupannya. Seorang ahli berbagi tips untuk mengatasi obesitas.

Melansir dari Health Shots, menurut Dr Seema Sehgal, Director Department of Obstetrics and Gynaecology, CK Birla Hospital (R), New Delhi, menopause biasanya dimulai pada wanita berusia 45 dan 55 tahun.

Wanita berhenti menstruasi karena hilangnya fungsi folikel ovarium, yang berarti ovarium berhenti melepaskan sel telur untuk pembuahan. Meskipun ada beberapa tanda menopause , seorang wanita dapat mengetahui bahwa menopause alami terjadi ketika tidak ada tanda-tanda menstruasi bahkan setelah 12 bulan berturut-turut.

1. Perubahan Hormon

Kenaikan berat badan sekitar menopause disebabkan oleh perubahan hormon yang sedang berlangsung dalam tubuh. “Saat kadar estrogen menurun selama menopause, tubuh mendistribusikan kembali lemak dari pinggul dan paha ke perut. Pergeseran distribusi lemak ini meningkatkan risiko berkembangnya lemak visceral, yang berhubungan dengan berbagai masalah kesehatan termasuk penyakit kardiovaskular dan diabetes,” katanya.

2. Kehilangan massa otot

Saat wanita mendekati menopause, sering terjadi kehilangan massa otot, yang dapat mengakibatkan penurunan laju metabolisme secara keseluruhan. Penurunan tingkat metabolisme ini berarti tubuh membakar lebih sedikit kalori selama aktivitas sehari-hari, sehingga lebih mudah menumpuk kelebihan berat badan.

3. Faktor gaya hidup

Kenaikan berat badan selama menopause juga dapat dikaitkan dengan faktor gaya hidup seperti penurunan aktivitas fisik, pilihan pola makan yang buruk, dan peningkatan tingkat stres. Selama menopause, beberapa wanita mungkin merasakan perubahan nafsu makan, mengidam, dan isyarat lapar.

Bagaimana cara mengatur berat badan saat menopause?

Mengelola obesitas menopause memerlukan pendekatan komprehensif yang membahas faktor fisiologis dan gaya hidup yang terlibat. Berikut adalah tips yang dapat diikuti untuk mengontrol kenaikan berat badan selama menopause, saran Dr Sehgal.

a. Berolahraga adalah kuncinya

Wanita harus melakukan aktivitas fisik secara teratur karena sangat penting untuk mengatur berat badan selama menopause. Latihan aerobik seperti jalan cepat, joging, berenang, atau bersepeda dapat membantu membakar kalori dan meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Anda juga dapat melakukan latihan kekuatan karena penting untuk membangun massa otot tanpa lemak, yang membantu meningkatkan metabolisme. Anda juga bisa melakukan latihan ini untuk mengecilkan perut buncit setelah menopause.

b. Perhatikan tingkat stres

Stres kronis dapat berkontribusi pada penambahan berat badan dan mempersulit penurunan berat badan selama periode ini. Terlibat dalam aktivitas pengurangan stres seperti yoga, meditasi, latihan pernapasan dalam, atau hobi dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

c. Mengkonsumsi Diet dengan nutrisi yang tepat

Mengadopsi diet seimbang dan bergizi sangat penting untuk mengatur berat badan selama menopause. Fokus penuh Anda harus pada konsumsi makanan utuh seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan lemak sehat. Membatasi asupan makanan olahan, camilan manis, dan minuman berkalori tinggi akan menjadi keajaiban bagi tubuh Anda. Wanita harus selalu berusaha memperhatikan ukuran porsi dan berlatih makan dengan penuh perhatian. Tahu lebih banyak tentang diet menopause!

d. Terapi penggantian hormon (HRT)

Untuk beberapa wanita, terapi penggantian hormon mungkin direkomendasikan untuk meringankan gejala menopause dan membantu mengatur berat badan. HRT melibatkan penggunaan estrogen atau kombinasi estrogen dan progesteron untuk melengkapi kadar hormon tubuh yang menurun. Namun, penting untuk mendiskusikan potensi risiko dan manfaat HRT dengan profesional kesehatan.

Dengan mengadopsi pendekatan holistik, wanita dapat mengatur berat badan mereka secara efektif selama dan setelah menopause, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

