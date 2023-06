Akan Adakan Konser di Jakarta! Ini Jadwal Asia Tour 2023 ONE OK ROCK Pada September Hingga Desember Mendatang



Konser band ONE OK ROCK--instagram/@oneokrockofficial

JURNALIS INDONESIA - Ini dia jadwal lengkap Konser One Ok Rock dalam Konser Asia Tour 2023 yang dilaksanakan pada September - Desember 2023 ini.

One Ok Rock merupakan salah satu band rock ternama asal Jepang, yang telah berdiri sejak tahun 2005 lalu.

Band rock asal Jepang ini menghasilkan banyak karya lagu, seperti Renegades, The Beginning, Where You Are, We Are, Heartache, serta beberapa lagu lainnya.

Ada enam personil dalam band ONE OK ROCK ini, seperti Taka Moiruchi (vocalis), Toru Yamashita (gitar), Ryota Kohama (Bass guitar), Tomoya Kanki (Acoustic Drum), Alaxander Reimon (lead guitar), dan Yu Koyanagi.

Baru-baru ini, band ONE OK ROCK mengumumkan akan mengadakan konser Asia Tour 2023 ini.

Konser tour Asia ONE OK ROCK ini dimulai di Taiwan pada Sabtu (16/9) mendatang, hingga terakhir di Singapura pada Senin (18/12) mendatang.

Berikut jadwal lengkap konser Asia Tour 2023 yang diadakan dan diisi oleh band ONE OK ROCK:

Sabtu - Minggu (16-17/9)

Lokasi: Taipei Nangang Exhibition Center, Taipei, Taiwan.

Selasa (26/9)

Lokasi: Smart Araneta Coliseum, Manila, Filipina.

Jumat (29/09)

Lokasi: Beach City International Stadium, Jakarta, Indonesia

Sabtu (07/10)

Lokasi: Central Harbourfront Event Space, Hong Kong.

Selasa (12/12)

Lokasi: Impact Arena, Bangkok, Thailand.

Senin (18/12)

Lokasi: Singapore Indoor Stadium, Singapura

